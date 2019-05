L’incoronazione del re in Thailandia

ilpost

(Di sabato 4 maggio 2019) Le foto della cerimonia terminata con Maha Vajiralongkorn che si è messo la corona in testa ed è diventato re Rama X

