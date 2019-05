Il Palermo è ancora vivo | Lecce in attesa

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo frena ancora! Diretta gol live : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 35giornata del campionato, oggi sabato 27 aprile 2019.

Salvini - Palermo non ha ancora la carta identità elettronica : "Il suo sindaco vuole porti aperti e l'anagrafe per gli immigrati, ma Palermo e' l'unico capoluogo di provincia e di regione a non avere ancora la carta di identita' elettronica. Eppure Orlando e' ossessionato dai clandestini e dal sottoscritto. Evidentemente e' distratto...". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Salvini - Palermo non ha ancora carta identità elettronica : "Il suo sindaco vuole porti aperti e l'anagrafe per gli immigrati, ma Palermo e' l'unico capoluogo di provincia e di regione a non avere ancora la carta di identita' elettronica. Eppure Orlando e' ossessionato dai clandestini e dal sottoscritto. Evidentemente e' distratto...". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Palermo : nessuno stop per Decathlon - assessore Suap 'pratica ancora in fase di analisi' (2) : (AdnKronos) - L'assessore definisce inoltre "destituita di fondamento, la notizia secondo cui il Comune avrebbe 'scoperto solo dopo due anni' che la zona interessata sarebbe classificata come B2, visto che la stessa è indicata nel PRG come ZTO D1. Ulteriori approfondimenti istruttori - conclude -son

Palermo : nessuno stop per Decathlon - assessore Suap 'pratica ancora in fase di analisi' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - La pratica Decathlon è "ancora in fase di analisi". Leopoldo Piampiano, assessore al Suap del Comune di Palermo, smorza così le notizie di stampa che davano per definitivamente sfumato il progetto di apertura, in città, del colosso francese specializzato in articoli sp

Palermo – DEPORTAZIONE RIMANDATA MA ANCORA A RISCHIO. LNDC COINVOLGE I MINISTRI : Un rinvio che però non mette al riparo dal trasferimento che con il Comune insiste nel voler fare. LNDC scrive ai MINISTRI Costa e Grillo per chiedere un loro intervento per ripristinare il rispetto ...

Animali - Palermo : “Ancora rischio deportazione per i cani della città” : Cinque mesi fa, grazie all’intervento dei volontari e dei NAS, la deportazione dei cani di Palermo fu scongiurata. Oggi, senza alcun preavviso, il Comune ha disposto nuovamente il trasferimento di 30 cani alla struttura Dog’s Town in provincia di Caserta, a oltre 700 km dalla loro città e dalle persone che finora li hanno accuditi. Come se non bastasse, una relazione tecnica stilata a seguito di un sopralluogo da parte del Presidente dell’Ordine ...