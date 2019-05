Domenica 5 maggio in Autodromo la 40° marcia Formula 1 LILT

MotoGP - GP Spagna 2019 : domani la gara (Domenica 5 maggio). Programma - orari e tv : Domenica 5 maggio si correrà il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Prima gara europea per la massima categoria motoristica, riflettori puntati sul circuito di Jerez dove assisteremo a una grande battaglia tra diversi piloti per conquistare la vittoria. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia, si è imposto dodici mesi fa in questa località e punterà al riscatto dopo essere caduto ad Austin ma lo spagnolo se la ...

New Amsterdam Domenica 5 maggio su Canale 5 i nuovi episodi : New Amsterdam riparte su Canale 5 con i nuovi episodi da domenica 5 maggio Torna con i restanti episodi della prima stagione New Amsterdam su Canale 5 da domenica 5 maggio in prima serata e in prima tv. Nel frattempo la serie si è assicurata il rinnovo per una seconda stagione in onda ovviamente la prossima stagione e vedremo se Canale 5 anche il prossimo anno userà la stessa formula di distribuzione della serie tra novembre-dicembre e ...

Absentia su Rai 4 - due nuovi episodi Domenica 5 maggio : Absentia su Rai 4 due nuovi episodi domenica 5 maggio Due nuovi episodi di Absentia domenica 5 maggio su Rai 4. Il mystery thriller prodotto da Sony (e già interamente disponibile su Amazon Prime Video in Italia dove il 14 giugno arriverà la seconda stagione) con Stana Katic reduce da Castle. domenica 5 maggio su Rai 4 in onda il terzo e quarto episodio. Nel terzo episodio The Emily Show, Emily è la sospettata per un nuovo omicidio e sta ...

NCIS e FBI gli episodi di Domenica 5 maggio su Rai 2 : NCIS e FBI domenica 5 maggio su Rai 2 due nuovi episodi Prosegue l’appuntamento con le serie CBS di Rai 2 che stanno riscuotendo sempre ottimi ascolti ogni domenica a partire dalle 21:20, prima la storica NCIS arrivata ormai alla sedicesima stagione e poi FBI novità di questa stagione che anche in patria ha conquistato gli americani. NCIS 16×06 domenica 5 maggio su Rai 2 Oltre le apparenze – Beneath the Surface è il titolo del ...

Che Tempo Che Fa Domenica 5 maggio con Alec Baldwin - Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi : Che Tempo che Fa domenica 5 maggio su Rai 1 alle 20:35 Ospiti di puntata Alec Baldwin, Mara Maionchi, Roberto Saviano, Alessia Marcuzzi Nuovo appuntamento domenica 5 maggio su Rai 1 con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio e la sua lunga Maratona di ospiti e interviste che spaziano sui temi più diversi dalla politica alla cultura. Non mancherà la presenza fissa di Filippa Lagerback e lo spazio comico di commento della settimana di Luciana ...

Festival Mercatali : Cormòns - Domenica 5 maggio 2019 - Concerto del Gruppo Corale Ars Musica : ... Concerto del Gruppo Corale Ars Musica Palazzo Locatelli Via XXVI maggio 22 Cormòns GO Orario - Ingresso: 18.00 Il 05/05/19 Per maggiori informazioni Email: info@ccmg.it Vedi Calendario Spettacoli >>>...

Quelli che il calcio Domenica 5 maggio - ospiti Cimini e Lo Stato Sociale : Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2, gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento con Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2 a partire dalle 14, in simulcast con Radio 2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ultimo appuntamento della stagione con orario pieno prima delle prossime due puntate in versione ridotta che anticipano “Il Giro d’Italia”. Cimini e Lo Stato Sociale presentano “Canzone per l’estate”, ...

sabato 4 e Domenica 5 maggio - Paolo Cingolani per Pratiche corporee a Lecce : Con i suoi spettacoli' oltre 30 produzioni, ha girato il mondo' grazie all'universalità dell'arte poetica del movimento. In questi anni ha collaborato con artisti provenienti dai più svariati ambiti ...

La Contea Solidale Domenica 5 maggio : domenica 5 maggio a Modica “La Contea Solidale”. Sport, musica, gastronomia e divertimento nel parco naturale San Giuseppe U Timpuni

Domenica Live - ospiti 5 maggio : Barbara d’Urso svela chi ci sarà : ospiti Domenica Live 5 maggio: Barbara d’Urso annuncia gli ospiti Al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha annunciato gli ospiti di Domenica Live del 5 maggio: ci sarà la solita esclusiva internazionale con una donna di 47 anni che è rimasta incinta grazie alla fecondazione assistita (si crede possa essere Brigitta Boccoli, che partecipò a Reality Circus condotto proprio dalla d’Urso), il talk ...

Meteo - l’allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...

Meteo - allerta shock per Domenica 5 Maggio : torna il FREDDO - rischio NEVE mai vista in pianura da Verona a Bologna : Meteo – Scatta l’allerta per Domenica 5 Maggio sull’Italia: la situazione Meteorologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana a Maggio sono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, ...