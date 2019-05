Diamo uno sguardo agli ambienti distruttibili e al gameplay dinamico di Control con un

Siri - Salvini : 'Qualcuno ha tempo da perdere in polemiche. SfiDiamoci sulle tasse - non sulla fantasia' : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Atletica - Doha : l'aperitivo dei mondiali. La Diamond League live su Sky Sport Uno : ... telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini, il caso di Caster Semenya , la mezzofondista sudafricana affetta da iperandroginismo e che ha visto respingere dalla Corte Arbitrale dello Sport il ...

Overwatch : Diamo uno sguardo alla modalità Deathmatch 3v3 a turni creata grazie al Workshop : grazie al Workshop aggiunto recentemente all'interno di Overwatch, molti utenti si sono sbizzarriti nel creare partite personalizzate. Il test server pubblico ora è pieno di partite chiamate "Mystery Egg", "Thanos" e "Skyrim" e senza dubbio hanno arricchito il gioco e portato una ventata di novità.In questa notizia però parliamo di una particolare modalità, Deathmatch, rivisitata in chiave strategica. Come riporta Rock Paper Shotgun, questa ...

Pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : 'Mi hanno detto : anDiamo a sfottere il pazzo' : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di , il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'...

Manduria - pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : anDiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

Diamo uno sguardo a Minecraft riprodotto attraverso Dreams - l'editor di Media Molecule : Senza dubbio l'editor di Dreams, sviluppato da Media Molecule, è così potente che molti lo stanno usando per creare delle vere e proprie meraviglie.Dopo Crash Bandicoot e Rayman ora è il turno di Minecraft. Secondo molti, Dreams è più uno strumento che un videogioco a tutti gli effetti, almeno fino a quando non arriverà la campagna in giocatore singolo, promessa con la versione finale. Tuttavia la sua semplicità e le infinite possibilità che ...

Jupiter & Mars è ora disponibile per PS4 - Diamo uno sguardo al trailer di lancio : " Jupiter & Mars è un'avventura subacquea ambientata in una Terra del futuro in cui tutto ciò di cui la scienza ci ha avvisato si è avverato: i livelli del mare sono aumentati a causa dello ...

Jupiter & Mars è ora disponibile per PS4 - Diamo uno sguardo al trailer di lancio : Tigertron ha pubblicato un trailer per il suo Jupiter & Mars, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 con supporto anche alla realtà virtuale.Ecco una breve descrizione del gioco, riportata da PlayStation Store."Jupiter & Mars è un'avventura subacquea ambientata in una Terra del futuro in cui tutto ciò di cui la scienza ci ha avvisato si è avverato: i livelli del mare sono aumentati a causa dello scioglimento delle calotte glaciali ...

Mortal Kombat 11 : Diamo uno sguardo al primo video di gameplay su Nintendo Switch : In occasione dell'uscita di Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios ha pubblicato il primo video di gameplay della versione per Nintendo Switch.Come ci fa sapere Gaming Bolt, l'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso il video della versione per la console ibrida e a quanto si può vedere dai pochi minuti, il porting sembra fatto veramente bene. Ovviamente le differenze grafiche tra la versione per Xbox One e PlayStation 4 ci sono e sono ...

Diamo uno sguardo al nuovo trailer di gameplay dedicato a Trine : Ultimate Collection : Attraverso un comunicato stampa, Modus Game annuncia di aver pubblicato un'anteprima video di Trine: Ultimate Collection in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.La raccolta comprenderà tutta la serie di Trine pubblicata finora ed al suo interno saranno presenti anche interessanti bonus. Di seguito potete dare uno sguardo al testo completo del comunicato.Trine: Ultimate Collection conterrà: Trine, Trine: 2 e Trine: 3: The Artifact's of Power ...

Germania lascia Huawei in gara sul 5G : "Non escluDiamo nessuno" : Roma, 15 apr., askanews, - Anche la Germania consentirà che la cinese Huawei competa alle gare sull'allestimento di reti e impianti 5G, a dispetto delle pressioni degli Stati uniti per una sua ...

Salvini ancora sulla Raggi : "Non serve uno scienziato". M5S : "Non comprenDiamo le polemiche" : Matteo Salvini ha ribadito le critiche a Virginia Raggi. Ieri il Ministro era presente al Gran Premio di Formula E ed ha espresso giudizi molto forti sulla Sindaca dei 5 Stelle. Oggi ha deciso di tornare all'attacco durante la convention della Lega nel Lazio: "Ieri il sindaco di Roma c'è rimasta male ma bisogna avere le spalle larghe: se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si è in grado di fare. Ieri c'è ...

Sea of Thieves : Diamo uno sguardo a tutte le novità dell'aggiornamento per il primo anniversario : Sea of Thieves ha festeggiato il suo primo anno a marzo e fin da subito ha avuto sia fan accaniti che detrattori. Per ovviare a questo problema ed accontentare tutti, Rare ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento che introduce succose novità per il suo titolo piratesco, come riporta Gamespot.Tra le novità annoveriamo la presenza di una nuova trama narrativa che verrà aggiunta al mondo di gioco, chiamata Tall Tales: Shores of Gold. Questa ...

Diamo uno sguardo a queste stupende custodie per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda e Skyrim : Se siete alla ricerca di una nuova custodia per la vostra Nintendo Switch e non avete paura di spendere, allora forse in questa news troverete quello che fa per voi.Come riporta Dualshockers, il negozio indipendente Mr.Hydez Leather studio, propone delle esclusive versioni in pelle (realizzate a mano) di custodie per Switch a tema The Legend of Zelda (Majora's Mask, Breath of the Wild ed Ocarina of Time), Il Signore Degli Anelli e Skyrim. ...