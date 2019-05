Bull 3 su Rai2 tra DNA contaminato e i dubbi di Marissa | anticipazioni 4 e 11 maggio

optimaitalia

(Di sabato 4 maggio 2019)Un caso di DNAè al centro del quinto episodio di3 su. Stasera, 4, dopo aver in qualche modo reso giustizia alla compianta Cable, il team di Jasonsi occuperà di un caso alquanto bizzarro che metterà ino il cliente su cui stanno indagando: il suo DNA è stato? In ogni caso, lo psicologo cercherà, come sempre, di fare in modo che la verità emerga e per far ciò selezionerà di persona dei giurati disposti a fidarsi dei loro istinti. Ecco lesu ciò che vedremo stasera.Si intitola "Il tassello mancante" l'episodio 3x05 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:si unisce al team di difesa per un caso apparentemente non accettabile quando un dottore viene portato in tribunale per un omicidio dopo che il suo lavoro su un database di DNA lo collega all’assassinio. Mentree Benny lavorano per selezionare ...

OptiMagazine : #Bull 3 su Rai2 tra DNA contaminato e i dubbi di Marissa: anticipazioni #4maggio #11maggio - WeatherlyEver : #MichaelWeatherly ci aspetta tutti per un nuovo episodio su @RaiDue #Sabato alle 22:40 circa. Non mancate!!! #Bull,… - zazoomblog : Torna Bull 3 su Rai2 dopo la pausa la squadra di Jason cerca giustizia per Cable: trame 27 aprile e 4 maggio -… -