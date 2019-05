Telethon e Uildm | i Cuori di biscotto per le malattie genetiche rare

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Torna il 4 e il 5 maggio la campagna di primavera della Fondazione, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. In oltre 1.600 piazze italiane saranno di nuovo protagoniste le«mamme e i papà rari», come le chiama la campagna, cioè quei genitori che ogni giorno affrontano le difficoltà delledei propri figli.Gli italiani troveranno in strada e in piazza i banchetti dove i volontari – anche di Avis volontari sangue, Anffas–Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e Unpli-Unione nazionale delle Pro loco d’Italia – distribuiranno idi, regalo perfetto per festeggiare la mamma (la festa cadrà la domenica seguente il 12 maggio) con un donazione minima di 12 euro: l’obiettivo è ovviamente supportare la ricerca scientifica sullee l’assistenza alle persone con ...

