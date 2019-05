Sesso | quando il piacere arriva anche senza orgasmo

Salute : quando il Sesso non corrisponde ai cromosomi - crescono i casi di ambiguità sessuale nei neonati : Sono le anomalie degli organi sessuali e rendono difficile distinguere i maschi dalle femmine, queste patologie si verificano nei neonati, ed a metterlo in luce uno Studio condotto su oltre 14 mila neonati, pubblicato sul Journal of the Endocrine Society e sono più frequenti di quanto finora ritenuto. Questi disturbi dello sviluppo sessuale sono un gruppo di condizioni che includono anomalie dei cromosomi sessuali, delle gonadi e dei genitali, ...

Cosa fare quando nella coppia uno dei due non vuole fare Sesso : “Le tensioni che si creano per un’avance non corrisposta nascono da un problema più generale dei rapporti amorosi”, dice Alain de Botton. Leggi

L'insegnante si difende : "feci Sesso con l'allievo quando aveva 14 anni" : Ha "spostato" l'inizio della loro relazione quando il ragazzino aveva già compiuto 14 anni la 31enne di Prato agli arresti domiciliari per la violenza sessuale sul minore da cui ha avuto anche un figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia con il gip, la donna ha fornito una versione dei fatti che però al momento non la mette al riparo dalle accuse mosse dalla procura nei suoi confronti visto che, essendo stata equiparata ad ...

Simona Ventura : quando mi chiamò la Rai ero in pigiama anti-Sesso : Simona Ventura sancisce il suo ritorno in Rai andando ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio che le fa trovare ad accoglierla la poltrona grande rossa e girevole emblema di The Voice of Italy, che la vedrà al timone dal 23 aprile su Rai2. "Questa volta non sarò giudice ma conduttrice - dice Ventura - torno in Rai con grande entusiasmo. L'emozione è grandissima. Era il momento giusto per tornare, ho accettato la grande telefonata di Freccero ...

Sesso - quando il troppo stroppia : Ha una vita lavorativa intensaPotrebbe avere livelli più bassi di testosteronePotrebbe sperimentare la menopausa maschilePotrebbe preferire la pornografia per la sua soddisfazione sessualePotrebbe sperimentare ansia per il suo basso desiderio sessualePotrebbe avere in corso una condizione patologica di salutePotrebbe essere sovrappesoPotrebbe essere stressatoPotrebbe stare bene da soloNon riceve abbastanza affetto fisico da voiVi ricordate la ...

Sesso - cosa accade quando si è sempre connessi : Viviamo in un periodo storico dominato, oramai, dalla tecnologia e dalle interazioni virtuali. Questo da un lato ci apre nuove possibilità di comunicazione, prima impensabili, come le videochiamate o facetime che permettono anche alle famiglie lontane di mantenersi in contatto, o lo smartworking, ma porta anche con sé un rischio di isolamento e di una progressiva incapacità nelle interazioni e nei rapporti interpersonali dal vivo, oltre a poter ...

"Io e Geri abbiamo fatto Sesso quando eravamo nelle Spice". Le rivelazione shock di Mel B : Il tour che sancisce la reunion delle Spice Girls poteva rischiare di saltare dopo la testimonianza shock di Mel B che ha confessato di aver fatto sesso con Geri Horner durante l'apice della loro fama negli anni '90. La cantante apertamente bisessuale, 43 anni, ha fatto la rivelazione durante le riprese di Life Stories di Piers Morgan, raccontando sfacciatamente all'emittente delle "grandi tette" di Geri e aggiungendo: "È successo e ...

Arresto De Vito - Berdini : 'Fino a quando ero asSessore lui era contro lo stadio' : 'Fino a quando ero assessore lui era contro lo stadio, poi improvvisamente il cambio di rotta'. Così Paolo Berdini, ex assessore all'urbanistica della giunta Raggi in merito all'Arresto del presidente ...

Sesso a tre : come affrontarlo e quando è meglio dire no : Il Sesso a tre è una delle fantasie sessuali sia fra gli uomini che fra le donne e sono sempre di più le coppie o i single che scelgono di affrontare questa esperienza. come affrontarla, ma soprattutto: quando è meglio dire di no? Prima di tutto è importante capire che il ménage à trois presenta delle regole ben precise che vanno rispettate per evitare di trovarsi ad affrontare un’esperienza deludente e che metta a rischio il rapporto con ...