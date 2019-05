Più di un milione di persone ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza : un milione di domande - le regioni con Più - e meno - richieste : Sono 1.016.977 le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile. Lo comunica l'Inps in una nota. La Campania si conferma 'regina' per le richieste con oltre 172 mila domande, seguita ...

Facoltosa 78enne lascia tutta la sua eredità di Più di mezzo milione di euro ai gatti : Si chiama Lina Venturi, vive a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna ed è rimasta una persona sconosciuta ai più, fino al giorno in cui ha preso una decisione molto importante: lasciare mezzo milione di euro in eredità ai gatti. La signora Lina ha 78 anni e gode di buona salute, quindi la corposa eredità per il momento non sarà effettiva. La pensionata ha però deciso di pensare al giorno della sua dipartita, predisponendo che tutto il ...

Più di un milione di contribuenti per fare la pace col Fisco : ultime ore per rottamare le cartelle : MILANO - Ultimi giorni per aderire alla pace fiscale. Martedì 30 sarà la data limite per presentare la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e per il saldo ...

Un milione in Più di multe. Polemica a Saronno : Dura la chiosa politica: "È la politica del sindaco Fagioli sulla sicurezza: si assumono vigili perché facciano più multe, ma non si riesce nemmeno a fare cassa e si finisce per proteggersi da buchi ...

Scoperto in Antartide il Più lungo ‘archivio’ climatico : racchiude le informazioni di un milione e mezzo di anni : E’ stato individuato in Antartide, a 40 km dalla base italo-francese Concordia, il sito di perforazione dove estrarre carote di ghiaccio fino a 2.730 metri di profondità, che serviranno a ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5 milioni di anni. Un risultato ottenuto grazie al progetto “Oltre EPICA – Oldest Ice“, coordinato dall’Istituto tedesco per la ricerca marina e polare “Alfred Wegener” e ...

Vampyr è ufficialmente un successo! Più di un milione di copie vendute e un nuovo accordo tra Dontnod e Focus Home : Come abbiamo sottolineato anche all'interno della nostra recensione, Vampyr non verrà di certo ricordato come un gioco perfetto ma è un'opera che nonostante le criticità presenta diversi aspetti unici che la rendono estremamente interessante. Si tratta di un tipo di action-RPG che Dontnod (Life is Strange, Remember Me) merita di realizzare anche in futuro e le notizie riportate da WccfTech sono in questo senso estremamente incoraggianti.Prima ...

Bambini piccoli - Più di un milione di parole in meno se i genitori non leggono loro i libri : (foto: Sean Gallup via Getty Images) genitori, leggete ai vostri figli, anche quando sono piccolissimi. L’ascolto di racconti e storie è essenziale per i Bambini, per aiutarli a sviluppare un vocabolario più ricco a articolato. Basti pensare che se gli adulti che leggono circa 5 libricini al giorno ai loro figli già in età prescolare, nei loro primi 5 anni di vita, i Bambini arrivano alle scuole elementari avendo ascoltato quasi 1,5 ...

Honda : maxi campagna di richiamo per Più di 1 milione di veicoli : La Casa giapponese ha assicurato che le riparazioni delle auto avverranno con ricambi di fornitori alternativi Brutte notizie in casa Honda. Nonostante la proverbiale e riconosciuta affidabilità che contraddistingue la casa giapponese, un nuovo richiamo si è reso necessario per circa 1,1 milioni di auto negli Stati Uniti (tra Honda e Acura). Ad onor del vero, il problema non riguarda direttamente Honda ma gli airbag prodotti dalla Takata ...

Il Regio punta sul boom al botteghino un milione di ricavi in Più dai biglietti : Di queste presenze, 74.628 si riferiscono ai soli spettacoli d'opera e balletto. Nello stesso periodo la Stagione 2017-2018 aveva registrato 65.780 presenze, nella 2016-2017 63.076. 'Questo primo e ...