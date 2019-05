L’Italia ‘chiama’ Lionel Messi | la Pulce attesa a Recanati per… votare | recapitato il

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il Comune diha inviato il certificato elettorale a, legato alla città marchigiana grazie al trisavolo Angelopotrebbe recarsi aper esprimere il proprio voto nelle prossime elezioni amministrative ed europee, in programma il 26 maggio 2019.AFP/LaPresseUn legame, quello tra la stella argentina e la città di Leopardi, che nasce nel 1866, quando il suo trisavolo Angelolascia il Comune marchigiano per trasferirsi in Argentina. Una situazione che nel 2010 spinge il padre di, Jorge, a venire in Italia nel 2010 per far ottenere la cittadinanza italiana al figlio, cosicché gli venga riconosciuto lo status di comunitario, ottenuto poi grazie alle origini spagnole della madre. In occasione delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, dunque, il Comune diha provveduto a recapitare il certificato ...

ManlioDS : Qualcuno spieghi a #Salvini che i 500.000 clandestini che aveva promesso di rimpatriare, fallendo, si fa prima a ri… - LemmeVincenzo : RT @ManlioDS: Qualcuno spieghi a #Salvini che i 500.000 clandestini che aveva promesso di rimpatriare, fallendo, si fa prima a ridistribuir… - pepmusicdream : RT @ManlioDS: Qualcuno spieghi a #Salvini che i 500.000 clandestini che aveva promesso di rimpatriare, fallendo, si fa prima a ridistribuir… -