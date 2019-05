Le vendite di Sekiro | Shadows Die Twice hanno sorpreso Activision in positivo

Sekiro : Shadows Die Twice conquista la vetta della classsifica di vendite italiana : Tempo di classifiche di vendita per il Bel Paese e in particolare delle classifiche che si concentrano sulla settimana 12 del 2019, il periodo che va dal 18 al 24 marzo.A dominare la classifica di vendita di questa settimana troviamo una new entry targata From Software che riesce a superare la concorrenza di due mostri sacri. Ovviamente stiamo parlando di Sekiro : Shadows Die Twice (Avete letto la nostra dettagliatissima guida?). Prima di ...

Sekiro : Shadows Die Twice batte The Division 2 e debutta al primo posto nella classifica di vendite UK : Nel caso in cui stiate giocando a Sekiro: Shadows Die Twice vi consigliamo di dare un'occhiata da vicino alla nostra guida in costante aggiornamento ma intanto vediamo come il titolo From Software è stato accolto in uno dei mercati più importanti del settore videoludico.Come segnalato da Games Industry, Sekiro ha debuttato al primo posto della classifica di vendite superando di appena 800 copie The Division 2. Questi dati tengono conto solo del ...