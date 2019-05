La nuova patch di Call of Duty | Black Ops 4 introduce un nuovo specialista e molto altro

Xiaomi lancia la nuova UI PatchWall 2.0 sulle sue Mi TV - e i miglioramenti non mancano : Xiaomi ha iniziato dall'India il rollout della nuova interfaccia PatchWall 2.0 per i suoi televisori Mi TV: ecco le novità portate dalla nuova UI. L'articolo Xiaomi lancia la nuova UI PatchWall 2.0 sulle sue Mi TV, e i miglioramenti non mancano proviene da TuttoAndroid.

La nuova patch di Sekiro : Shadows Die Twice modifica il costo degli Strumenti Prostetici e nerfa il boss Toro Ardente : FromSoftware ha pubblicato una patch per Sekiro: Shadows Die Twice che mira a fare in modo che i giocatori mescolino e diversifichino il loro stile di gioco. Inoltre, l'update nerfa anche un boss iniziale, riporta VG247.com.L'aggiornamento 1.03 di Sekiro è disponibile da oggi, 23 aprile, e ci sono cambiamenti sicuramente degni di nota: il nerf del boss Toro Ardente e le modifiche apportate al costo degli Strumenti Prostetici. Per quanto riguarda ...

Sekiro Shadows Die Twice : nuova patch disponibile da domani : A partire da domani sarà disponibile una Nuova patch per Sekiro Shadows Die Twice, la quale porterà il gioco alla versione 1.03, migliorandolo sotto alcuni aspetti e bilanciando in parte il gameplay. Sekiro Shadows Die Twice: patch 1.03 disponibile da domani Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutte le versioni del gioco, dunque PC, PS4 e Xbox One e apporterà le seguenti modifiche e migliorie: Risoluzione di ...

Vampire The Masquerade : Bloodlines si aggiorna con una nuova patch non ufficiale : Il modder Wesp5 ha pubblicato una nuova patch non ufficiale per Vampire the Masquerade: Bloodlines.Questo aggiornamento, come riporta DSO Gaming, migliora il finale dei Sabbat e i dialoghi di scelta, ripristina la difficoltà del gioco in spiaggia, risolve i buchi della mappa fuori da Ocean House e abbassa la musica di sottofondo, risolve alcuni problemi con l'apertura delle porte e molto altro.Per installare la patch dovrete scegliere come ...

La nuova patch di Jump Force migliora stabilità ed aspetti del gameplay : Bandai Namco ha oggi pubblicato una nuova patch per il suo Jump Force, picchiaduro con protagonisti molteplici personaggi provenienti dalle serie anime e manga più famose.Come riporta Siliconera, l'aggiornamento va a migliorare la stabilità generale del gioco e alcuni aspetti del combattimento, oltre ed inserire diversi nuovi costumi per i lottatori. Di seguito potete trovare il patch note completo:Oggetti di supporto

Sorride anche Huawei P10 Lite dual SIM : la nuova patch B390 giova alla batteria : Sono ottimi i segnali che stanno arrivando in questi giorni per i possessori di un Huawei P10 Lite dual SIM. Se da un lato l'aggiornamento di marzo è arrivato in ritardo rispetto alla variante classica del device, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa sulle nostre pagine, allo stesso tempo c'era grande attesa sull'impatto che il pacchetto software avrebbe avuto sul device. Il motivo? La variante singole SIM, che aveva toccato ...

Anthem : disponibile una nuova patch che apporta una serie di importanti correzioni : La nuova patch di Anthem è già disponibile per il download su PC e console. Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, l'aggiornamento ha ridotto la possibilità di ottenere loot per gli strali che non usiamo.Oltre a questo la patch va a correggere una serie di numerosi bug presenti nel gioco, tra cui l'arresto anomalo causato da schede grafiche Nvidia, il tremolio della schermata dopo aver attivato il DLSS e molto altro.Di seguito potete dare ...

La nuova patch di Battlefield 5 introduce migliorie alla modalità Firestorm : Nella giornata di oggi DICE ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Battlefield 5, volto a bilanciare alcuni aspetti della modalità Firestorm. I giocatori PS4 dovranno scaricare circa 3.5 GB mentre per gli utenti PC le dimensioni saranno quasi il doppio, ovvero 6.59 GB.Ora non ci resta che dare uno sguardo alle novità più importanti, riportate da Gamingbolt: Firestorm - Gameplay fixes and changes

Assassin's Creed Odyssey : svelata la data di uscita dell'espansione The Fate of Atlantis - disponibile una nuova patch : Ora che l'arco narrativo de l'Eredità della Prima Lama si è finalmente concluso, Ubisoft ha comunicato che la prima parte della nuova espansione per Assassin's Creed Odyssey, The Fate of Atlantis sarà disponibile dal 23 aprile. Come riporta Gamingbolt, oggi è stata inoltre pubblicata una patch che va a risolvere alcuni bug e vari problemi di bilanciamento presenti nel gioco base. Potete trovare qui sotto tutte le novità più importanti:Missioni ...

Devil May Cry 5 : la nuova patch per la versione PS4 rimuove le censure nella scena con Trish : Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che tramite una patch per Devil May Cry 5, sono state aggiunte delle luci viola per censurare una scena di nudo con protagonista Trish. La cosa ha fatto infuriare i giocatori, considerando che la censura è stata aggiunta solo in occidente, nella versione PS4 del titolo Capcom.Come riporta Twinfinite, una nuova patch (che introduce il Palazzo di Sangue) ha provveduto ad eliminare le fastidiose luci, ...

La nuova patch di Heroes of the Storm introduce l'evento Complesso di Caldeum - la riprogettazione di Lúcio e Cromie e molto altro : È disponibile una nuova patch di Heroes of the Storm con molti aggiornamenti di gioco. Tutti i dettagli di seguito.Evento Complesso di CaldeumBenvenuti nell'Acropoli di Caldeum, 2103. In una città che ha cambiato centinaia di dominatori, eroi cyberpunk di diverse fazioni combattono tra loro e contro l'opprimente Jigoku Cybernetics.

Ecco i dettagli della nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch ha svelato le novità in arrivo in Call of Duty: Black Ops 4 con la nuova patch prevista per il 26 marzo, tali novità andranno a toccare la modalità multiplayer classica e Blackout, la modalità battle royale del famoso shooter.Come riporta Dualshockers, Blackout vedrà l'introduzione della granata EMP di Zero (molto utile per disattivare i dispositivi elettronici), l'arco Sparrow di Outrider (potrete trovarlo nei lanci di rifornimento) ed ...

Fortnite : la nuova patch 8.20 arriverà domani : Fortnite sta per riceve una nuova ondata di contenuti con la nuova patch 8.20 che, tra le novità, includerà la modalità a tempo "Il Pavimento è Lava".Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato alcuni dei contenuti attesi con l'update, si parlava di modifiche per il Cannone Pirata, per le Granate Appiccicose e altre correzioni.Come segnala FortniteIntel, Epic ha annunciato via Twitter che i server saranno offline domani, 27 marzo, dalle ore 10 ...

La nuova patch mira ad eliminare le loot box a pagamento in Heroes of the Storm : Blizzard ha recentemente pubblicato il patch note del nuovo aggiornamento in arrivo nel suo MOBA Heroes of the Storm, le novità più importanti riguardano senza dubbio le microtransazioni.Come riporta Destructoid, prima di tutto le loot chest non potranno più essere acquistati con le gemme (ovvero la valuta premium) ma solo spendendo 3.000 unità d'oro, ottenibile durante il gioco. Precisiamo che in queste chest sarà addirittura possibile ...