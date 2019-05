La fabbrica del Ducale tra Limes e Jimi Hendrix

Spazi urbani in divenire - a Rovigo riapre la fabbrica dello Zucchero : Mancano poche ore all'inaugurazione della Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale che nasce al Censer, il Centro Servizi e area fieristica di Rovigo, che sarà presentata ufficialmente al pubblico questa sera, 30 aprile, alle ore 21. Conservazione e trasformazione legano le linee progettuali delle attività insediate nell'area che un tempo, esattamente fino al 1978, era una Fabbrica, uno zuccherificio per la lavorazione delle barbabietole, ...

La fabbrica dello zucchero inaugura il polo culturale : ... Ro, e De Rusta di Cinto Euganeo, Pd,, le quali sono entrate nell'evento in rappresentanza del mondo produttivo, nella convinzione che la cultura è interesse di tutti e fa parte dell'economia di un ...

Taino - Varese - Precipita in fabbrica : morto figlio del titolare : N uovo caso di morte sul lavoro in Italia, Un operaio di 28 anni ha perso la vita oggi dopo essere scivolato da una scala, all'interno di una camera interrata in un'azienda di lavorazioni plastiche. ...

Rovigo : cultura ed economia spazi d'intersezione creativa con la 'fabbrica dello Zucchero' : E' stata presentata il 17 aprile al Censer (Centro servizi) di Rovigo la start up culturale "Fabbrica dello zucchero", così denominata per il fatto di avere sede nello spazio che fino al 1978 è stato uno zuccherificio. Si tratta di un progetto all'avanguardia che ha impiegato i fondi del bando della Regione Veneto "Por Fesr 2014-2020" destinati ordinariamente ad agricoltura, industria, commercio ed artigianato, ma estesi per la prima volta alle ...

Toscani traccia un bilancio della stagione teatrale de 'La fabbrica' che si concluderà l'11 aprile : A maggio contiamo già di presentare il cartellone degli spettacoli. Un grazie al circuito Regionale 'Piemonte dal Vivo' che ci ha affiancati con grande disponibilità e professionalità aiutandoci ad ...

ABB : mostra fabbrica del futuro a Angela Merkel e premier svedese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Torino - le impressionanti immagini dell'incendio a Frossasco in un'ex fabbrica : Una sessantina di vigili del fuoco, 29 automezzi e un elicottero sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio scoppiato a Frossasco, nel Torinese, il 28 marzo. Le fiamme sono divampate in un'...

Laboratori - scacchi e Mercatino del Forte : la fabbrica centro nevralgico della Val di Magra : La Spezia - E' in arrivo alla Fabbrica un fine settimana di eventi ed iniziative per tutti: venerdì e sabato con il consueto orario dalle 17 alle 19 ritornano i Laboratori del gioco e della creatività,...

Arriva la mostra "Leonardo : macchine e sperimentazioni alla fabbrica della ruota" : Quest'oggi, giovedì 28 marzo, alle 18 verrà inaugurata la mostra 'Leonardo: macchine e sperimentazioni', allestita alla Fabbrica della ruota a Pray nell'ambito della seconda edizione del Festival dell'...

Masha e Orso - nella fabbrica del cartoon che viene dal freddo : A Mosca è l’anno di Masha e Orso: ovunque si organizzano festeggiamenti per celebrare la serie creata da cartoonist russi e amata da intere legioni di bambini, che il 18 gennaio ha festeggiato i primi dieci anni di vita. Mai prima d’ora i cartoni russi avevano riscosso un successo così grande e internazionale: «Oggi possiamo parlare di fenomeno glo...

Termini Imerese - vertici Blutec ai domiciliari per i fondi statali destinati alla riconversione della fabbrica ex Fiat : Era ottobre quando la procura di Termini Imerese aveva aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica erano arrivati gli uomini nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio era far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi regionali ...

Armi - gli Usa sempre più fabbrica del mondo : oltre un terzo dell'export è loro : MILANO - Gli Stati Uniti consolidano la leadership mondiale di esportatori di Armi, raddoppiando la distanza tra sé e la Russia al secondo posto 'grazie' ai flussi di armamenti verso il Medio Oriente. ...

Chiavenna - al via recupero dell'ex fabbrica Largo a uffici - negozi e appartamenti : Solo un anno fa l'assessore all'urbanistica del Comune di Chiavenna Davide Trussoni l'aveva indicata come una delle due aree industriali dismesse da recuperare, insieme a quella Morani di Poiatengo. ...

I segreti dell'Ajax - la più grande fabbrica di top player d'Europa : "Perché non è possibile battere il club più ricco? Io non ho mai visto una borsa piena di soldi segnare un gol”. I “Lancieri” dell'Ajax si identificano più che mai nel nome, nelle idee, di Johan Cruijff, per rievocare l'impresa di martedì a Madrid. Come non affiancare lo storico 1-4 del Santiago Bernabeu alla mitica maglia numero 14 del “Pelé bianco”? Come non rivedere lo spirito garibaldino, la freschezza, la bellezza, la velocità, la ...