Juventus-Torino termina in parità | Chiellini tra fierezza ed elogi | “abbiamo tanti

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Giorgio, il pareggio dellacole la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni delcon la rete del pareggio.“Questa squadra ha un’anima e ha cuore, lo ha dimostrato in queste due partite, magari non siamo partiti benissimo, oggi meglio rispetto a sabato scorso, ma fino alla fine vogliamo dimostrare di essere più forti, meritare questo scudetto e avere uno slancio positivo per la prossima stagione. Non andiamo in gita da nessuna parte, qualcosina perdiamo in alcuni dettagli ma abbiamoattributi e tanto cuore e lo abbiamo ...

juventusfc : Nuove disponibilità per il Derby di questa sera! ?? Sei ancora in tempo per acquistare il tuo biglietto per… - juventusfc : Andiamo alla scoperta dei nostri avversari di questa sera. #OppositionWatch, il @TorinoFC_1906 ????… - SerieA : Cala il sipario allo Stadium! Finisce in parità il #DerbyDellaMole tra @juventusfc e @TorinoFC_1906! Al gol di… -