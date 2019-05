Il direttore creativo di Child of Light ha condiviso alcune idee per un prequel che

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lo scorso agosto, ildiof, Patrick Plourde, aveva pubblicato una foto che molti hanno interpretato come un sequel. In realtà era un documento di "quattro o cinque pagine" che descriveva un, di cui ora però si pente di averQueste, come riporta Nintendo Everything, traggono ispirazione dal balletto del Lago dei Cigni e prende in esame l'amore, l'amicizia e le persone che cambiano una volta che crescono. La grafica sarebbe stata simile all'originale, mentre il gameplay avrebbe avuto un tocco diverso, più adulto.Purtroppo però nessun sequel odiofsembra essere in lavorazione. Plourde ha dichiarato: "Non so se ci sia unof2 in produzione, Ubisoft è grande, ma sto lavorando con loro. In questo momento, non penso che sia in cantiere un secondo capitolo".Leggi altro...

