huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una ex, che lavorava come modella, è stataimpiccata nel bagno di unadi hotel di Città del Messico, ed ora gli inquirenti sono al lavoro per determinare se si tratti di un caso di, come appare, o di. Lo riferisce il quotidiano Excelsior.Fatimih Davila Sosa, racconta il giornale, aveva 31 anni ed è statanell’dove si era sistemata nel quartiere Napoles della capitale messicana dove era giunta il 23 aprile scorso.La giovane vinse il titolo diUniversonel 2006 in rappresentanza del dipartimento di Maldonado, e poi partecipò ai concorsiContinente Americano,Model of the World e Reina Sudamericana.View this post on InstagramA post shared by Fatimih Davila (@fatimihdavila) on May 1, 2018 at 11:57am PDTLa polizia messicana ha reso noto di essere stata avvertita ...

saraverta : RT @HuffPostItalia: Ex miss Uruguay trovata morta nella sua stanza d'albergo: si indaga su suicidio o omicidio - HuffPostItalia : Ex miss Uruguay trovata morta nella sua stanza d'albergo: si indaga su suicidio o omicidio -