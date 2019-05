Diaconale Portavoce Lazio | “Le parole di Ranieri sono gravi | la Lega intervenga”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le dichiarazioni deldella, Arturo, aStyle Radio, sulledel tecnico della Roma Claudioa proposito di-Inter del 2010, in cui la tifoseria laziale chiese alla squadra di ‘scansarsi’ per favorire i nerazzurri nella corsa allo scudetto contro i giallorossi: “Io credo che su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni didebba intervenire la. Le affermazionie pesanti e nascono dalla confusione tra tifoso e tesserato: il tifoso può fare e pensare quel che crede, un tesserato invece è una persona che ha un ruolo di responsabilità. E’ stato così, fu così. Le dichiarazioni di un tesserato, soprattutto quando così– aggiunge– devono essere almeno suffragate da delle prove. Altrimenti diventano offensive nei confronti di una società come lache queste ...

OfficialSSLazio : Nota del Portavoce della S.S. Lazio Arturo Diaconale ?? - CalcioWeb : #Diaconale (Portavoce #Lazio) risponde alle parole di #Ranieri - CORNERNEWS24 : #Calcio - Diaconale, parole di Ranieri sono gravi Portavoce Lazio, 'Servono le prove, tesserato ha responsabilità' -