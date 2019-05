Di Maio ora sfida Siri | Questo caso è chiuso Maggioranza in Cdm

Di Maio : 'Il caso Siri è chiuso - M5s maggioranza in Cdm' : Roma, 3 mag., askanews, - 'La questione Siri è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei ministri e si voterà il decreto del presidente del Consiglio. Conti alla mano il M5s ha la ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Di Maio : "Io e Virginia siamo innamorati. Figli? Si vedrà" : Lilli Gruber provoca, Luigi Di Maio risponde. A Otto e mezzo il vicepremier parla della sua storia d'amore con Virginia Saba e replica alle provocazioni della conduttrice, che ipotizza una "operazione mediatica" in vista delle elezioni."Nel caso di Virginia è stato detto di tutto, qualcuno l’ha definita strumento elettorale", ha affermato l'esponente dei Cinque Stelle. "Ho 32 anni, ho avuto la fortuna di trovare l’amore nonostante una ...

Di Maio M5S non arretra su questione morale : "Il Movimento non arretra sulla questione morale, le regole si rispettano anche se sei del partito alleato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Video Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Festa dei lavoratori - il tweet di Sgarbi scritto per offendere e attaccare Di Maio : Vittorio Sgarbi torna a pungere Di Maio e lo fa tramite il proprio profilo twitter Si parla della Festa dei lavoratori, e quando si parla di lavoro, molti esponenti politici prendono di mira Luigi Di Maio. Vittorio Sgarbi quindi in occasione del Primo maggio lo sfotte dal suo profilo Twitter. Il critico d’arte definisce il Movimento 5 stelle “Movimento … Continue reading Festa dei lavoratori, il tweet di Sgarbi scritto per ...

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega : "Rivuole le province? Trovi altro alleato" : Il vicepremier torna a parlare anche delle Province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Di Maio : questione morale - non arretriamo : 12.55 "Sulla questione morale il Movimento non arretra: comunque si chiami il sottosegretario da noi le regole si rispettano,che tu sia del Movimento o del partito alleato". Lo puntualizza il vicepremier Di Maio riferendosi implicitamente al sottosegretario leghista Siri, indagato per corruzione. E sulle Province:sono uno "spreco","chi le vuole si trovi un altro alleato".Alla presentazione del programma M5S per le Europee,poi sottolinea:sono ...

Sul caso Siri Di Maio ha sollevato la questione morale : "Sulla questione morale non arretriamo. Comunque si chiami il sottosegretario, sia del Movimento o di un partito alleato, le regole si rispettano. Questo deve essere ben chiaro, lo diremo sempre". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s e vicepremier, alla presentazione del programma per le elezioni europee del 26 maggio, facendo riferimento implicito al sottosegretario ai trasporti Armando Siri indagato per corruzione.