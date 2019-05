Call of Duty Black Ops 4 disponibile a 9 euro con l' Humble Monthly di giugno

La saga di Call of Duty raggiunge 300 milioni di copie vendute : Activision ha oggi pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2019, annunciando ai suoi investitori che la saga di Call of Duty ha raggiunto quota 300 milioni di copie vendute in tutto il mondo.Come riporta un Tweet del noto analista Daniel Ahmad, nel periodo che va da gennaio a marzo la compagnia ha registrato un fatturato di 1,83 miliardi di dollari (contro le previsioni di 1,72 miliardi), tuttavia le entrate ...

Il nuovo Call of Duty confermato da Activision : presto il reveal? : ... grazie soprattutto ad alcuni personaggi famosi che hanno svelato al mondo l'evento a porte chiuse in cui hanno avuto modo di provare con mano il nuovo Call of Duty, sappiamo che il gioco è già ...

Activision svelerà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno : Solitamente durante questo periodo dell'anno Activision annuncia ufficialmente il nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Una tradizione che a quanto pare è destinata a continuare anche nel 2019.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo incontro con gli azionisti la compagnia ha infatti confermato che il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, che secondo le sempre più insistenti voci di corridoio delle ultime settimane sarà Modern ...

Disponibile da oggi Call of Duty : Black Ops 4 Operation Spectre Rising : Treyarch ha reso Disponibile la nuova operazione di Call of Duty: Black Ops 4, che, prima su PS4, introduce nuove modalità, armi, mappe e lo specialista Spectre.Come segnala VG247.com, gli sviluppatori hanno rivelato la nuova operazione sul proprio account Twitter, insieme all'account Twitter ufficiale di Call of Duty.Operation Spectre Rising segue le orme di Grand Heist di febbraio e, come già detto, vedrà il ritorno dello specialista Spectre, ...

Il prossimo Call of Duty sarà Modern Warfare 4? Arriva la conferma di un ex dipendente di Infinity Ward : Le voci di corridoio secondo cui Modern Warfare 4 sarà il prossimo episodio della saga di Call of Duty si sono fatte sempre più insistenti nel corso degli ultimi mesi. Poche ore fa, Robert Bowling, ex creative strategist e community manager di Infinity Ward ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco.Come riporta Comicbook, su Twitter con un botta e risposta con un fan, tanto simpatico quanto colorito, Bowling ha confermato che il prossimo capitolo ...

Un gruppo di giocatori di football ha provato in anteprima il nuovo Call of Duty : Nell'ultimo periodo hanno cominciato a circolare diversi rumor riguardo al nuovo Call of Duty, e più precisamente riguardo un ipotetico Call of Duty: Modern Warfare 4. Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, tuttavia a gettare altra benzina sul fuoco ci hanno pensato alcune immagini secondo qui un gruppo di giocatori professionisti di football avrebbe provato in anteprima il nuovo titolo della famosa saga di Activision.Come riportano i ...

Annuncio Call of Duty Modern Warfare 4 imminente? Le indiscrezioni al 24 aprile : L'Annuncio del tanto atteso Call of Duty Modern Warfare 4 potrebbe essere ormai soltanto una questione di giorni o addirittura di ore. La nuova iterazione della saga sparatutto pubblicata da Activision e che è stata affidata per il prossimo capitolo alle sapienti mani di Infinity Ward parrebbe essere ormai pronta a togliere il velo da quelli che saranno i tratti distintivi. Ovviamente, allo stato attuale, non c'è nessuna sicurezza assoluta sul ...

Tutte le novità di Call of Duty Black Ops 4 di oggi 18 aprile - inclusa modalità mai vista : Le novità di Call of Duty Black Ops 4 non sono ancora finite, per la gioia di quanti si professano grandi appassionati della saga sparacchina targata Activision e Treyarch. Saga che ha saputo in parte reinventarsi puntando tutto sul multiplayer e che, seguendo l'incredibile successo di Fortnite, ha sposato la causa della Battaglia Reale con Blackout. Come da tradizione, poi, il team di sviluppo continua ad aggiornare la sua ultima creazione, già ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce una nuova modalità di gioco ed una nuova mappa : Qualche tempo fa vi abbiamo svelato che Call of Duty: Black Ops 4 avrebbe dovuto ricevere in futuro la nuova mappa Arsenal Sandstorm, ovvero una variante di Arsenal. Oggi gli sviluppatori hanno affermato che tale variante è disponibile col nuovo aggiornamento.Come riporta Dualshockers, Arsenal Sandstorm è di base una versione desertica della mappa Arsenal e come tutte le altre varianti, è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di ogni ...

Due video mostrano Windows 10 in un OnePlus 6T : compatibile anche Call of Duty : Modern Warfare 2! : Vedere un sistema operativo girare in un dispositivo diverso da quello per cui è stato progettato è spesso divertente. Gli utenti sono molto fantasiosi e offrono delle prove degne di nota. Un gruppo di informatici, riconosciuto con il nome di NTAuthority, ha appena installato Windows 10 in un esemplare di OnePlus 6T. La società Qualcomm […] L'articolo Due video mostrano Windows 10 in un OnePlus 6T: compatibile anche Call of Duty: Modern ...

La mappa Alcatraz è ora disponibile in Call of Duty : Black Ops 4 : Nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty: Black Ops 4, che introduce diverse novità.Come riporta Gamingbolt, la più importante è senza dubbio l'introduzione della mappa Alcatraz nella modalità Blackout (ovvero la modalità battle royale dello shooter di Treyarch) su Xbox One e PC, in quanto già disponibile su PS4 da circa una settimana. Rimanendo in tema di PS4, gli utenti Sony potranno godersi in ...

Call of Duty 2019 sarà totalmente diverso dai predecessori - parola di Infinity Ward : Palesemente elevate le ambizioni di Infinty Ward in vista di Call of Duty 2019, il nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona che, come consuetudine vuole, si appresta a vedere la luce nel corso degli ultimi mesi dell'anno. Ancora fosche le informazioni inerenti questa nuova produzione – che, tra le altre cose, dovrebbe rispondere al nome di Call of Duty Modern Warfare 4, sebbene non ci siano ancora conferme o smentite in merito – ...

Dopo 6 mesi dalla sua uscita - Call of Duty : Black Ops 4 riceve le statistiche di combattimento : Treyarch ha finalmente reso disponibili le statistiche di combattimento in Call of Duty: Black Ops 4, purtroppo però saranno consultabili solo tramite app o web.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, le statistiche di combattimento mostrano tutto quello che un vero fan del gioco deve sapere, come le statistiche relative alle armi ed ai vari pezzi di equipaggiamento. Il problema però, è che è possibile usufruire di questa funzione solo ...

Call of Duty Black Ops 4 : la modalità Blackout sarà free to play fino al 30 aprile : Recentemente Treyarch ed Activision hanno annunciato una nuova mappa per Call of Duty Black Ops 4, Alcatraz, che sarà disponibile da domani.Come riporta Comicbook, se non possedete il gioco e vorreste provare con mano la nuova mappa e la modalità battle royale, allora sappiate che Blackout sarà disponibile gratuitamente fino al 30 aprile, permettendovi di dare uno sguardo a 360 gradi alla modalità. Segnaliamo però che avrete bisogno di essere ...