Siri | «Io innocente | ma senza novità dai pm mi dimetto entro 15 giorni»

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - pronto a dimettermi : "Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c''è e confido di poterlo fare a brevissimo. sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere". Così il sottosegretario Armando Siri. "Proprio per questo, vivo questa ...

Siri - Di Maio : “Auto sospensione? Non prendiamoci in giro - non esiste. Se sarà innocente torna al suo posto” : “L’auto-sospensione non esiste, poi se il tema è che Siri se, risulterà prosciolto da quest’inchiesta, vuole tornare io sarò il primo a volerlo. Ma la fattispecie di auto-sospensione non esiste, quindi evitiamo di prenderci in giro e non ho mai sentito Conte nominarla”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. Armando Siri, se si dimetterà, “continuerà a fare il ...

Caso Siri - Conte : "Presto deciderò sulle dimissioni del sottosegretario" | Di Maio : "Innocente? Decide la legge - non Salvini" : Dopo Pasqua il premier Deciderà sul da farsi, ma il Caso del sottosegretario alle Infrastrutture tiene alti i toni tra i leader di maggioranza con il M5s che vuole risposte e la Lega che "assolve" il suo uomo