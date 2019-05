Napoli | Chiriches operato alla spalla | per il ritiro sarà a posto

Napoli - operazione alla spalla per Chiriches : stagione finita : Napoli, operazione alla spalla per Chiriches: stagione finita Arrivano buone notizie per il Napoli sul fronte Vlad Chiriches. Il difensore rumeno nella partita contro l’Atalanta aveva rimediato una nuova botta alla spalla, suo tendine d’Achille da ormai oltre un anno. L’ex Tottenham in queste ore ha subito un’operazione e fortunatamente è perfettamente riuscita. L’operazione alla spalla sinistra è stata svolta ...

Napoli - Chiriches verrà operato alla spalla : Non c'è pace per Vlad Chiriches . Il difensore del Napoli , uscito anzitempo dal match di campionato contro l'Atalanta per un problema alla spalla, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. ...

Napoli - Chiriches si opera alla spalla prossima settimana : Napoli - Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta nell'ultimo turno del campionato di Serie A , il Napoli si prepara per il prossimo impegno. La formazione di Ancelotti è impegnata sul campo del ...

Napoli - operazione per Chiriches la prossima settimana [DETTAGLI] : Seduta di allenamento mattutina per il Napoli. che prosegue la preparazione verso il “lunch match” della 34esima giornata a Frosinone. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ausilio di ostacoli bassi, poi lavoro finalizzato al pressing e seduta tattica e chiusura con mini torneo a 4 squadre a campo ridotto vinto dai calciatori in casacca bianca: Ospina, Hysaj, Albiol, Allan, Verdi, Callejon e Vrakas. Terapie per ...

Napoli - le ultime dal campo : riposo per Chiriches : Allenamento pomeridiano per il Napoli in vista del match di domenica, alle 12.30, in casa del Frosinone. Per gli azzurri di Ancelotti attivazione a secco, quindi lavoro tecnico-tattico, partitella a campo ridotto e chiusura con cross e tiri in porta. riposo per Chiriches reduce dall’infortunio che lo ha costretto a uscire al 13° del primo tempo del match contro l’Atalanta. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Diretta/ Napoli Atalanta - risultato 0-0 - streaming video e tv : Chiriches ko : Diretta Napoli Atalanta streaming video e tv, quote e risultate live del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Live Napoli-Atalanta 0-0 Chiriches va ko : entra Luperto : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Roma-Napoli : partenopei senza Insigne - Zielinski - Albiol e Chiriches : Roma-Napoli si giocherà allo stadio Olimpico, dopo la sosta per il doppio impegno europeo della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 del giorno 31 marzo. Roma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport e in diretta streaming tramite Sky Go. Chi vorrà seguirla in diretta testuale potrà farlo grazie al sito diretta.it....Continua a leggere

Napoli : da Salisburgo - infortuni per Insigne - Chiriches e Diawara : Il passaggio agli ottavi di Europa League per il Napoli è arrivato con fatica. Dopo la brillante prestazione nella gara di andata la squadra di Ancelotti ha subito una sconfitta, seppur indolore, contro il Salisburgo. Intanto, si sono tenuti a Nyon i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti del prossimo turno. I partenopei dovranno vedersela contro l'Arsenal, una partita non facile per il Napoli che probabilmente dovrà fare a meno del ...

Napoli - tre tegole per Ancelotti : Insigne - Chiriches e Diawara out tre settimane : Il Napoli perde Lorenzo Insigne per le prossime tre settimane. Il problema muscolare, avvertito durante il riscaldamento a Salisburgo e che gli ha impedito di andare in campo, è stato confermato dall'...

Emergenza infortuni per il Napoli : Insigne e Chiriches tre settimane - Diawara di più : Bruttissime notizie dal Calcio Napoli. Il club comunica che “appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti”. E gli esiti sono tutt’altro che positivi: Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3 settimane. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite ...

Live Sassuolo-Napoli 0-0 Entra Luperto al posto di Chiriches : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

Contra CT Romania : 'Chiriches ha voglia di fare grandi cose con il Napoli' : Ha voglia di spaccare il mondo e ha bisogno di minuti nelle gambe. In Europa League l'ho visto bene, sia dal punto di vista fisico che di sicurezza. C'è tuttavia un grande allenatore come Ancelotti ...