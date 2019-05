Milan | nuovo stop per Caldara | lascia Milanello in stampelle per un problema al ginocchio

Milan - nuovo infortunio per Caldara. Intanto Bakayoko si scusa con la squadra : Missione Champions League per il Milan , traguardo in salita ma ancora possibile nonostante le difficoltà tra risultati e gruppo. Se la squadra ha raccolto solo 5 punti nelle ultime 7 uscite ...

Jerry Calà torna - il 23 luglio - al teatro Nuovo di Milano con 'Non sono bello... Piaccio! Restyling' - : ... musicista e cantante, che come protagonista al cinema, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando ...

Gattuso convocato a Casa Milan - nuovo vertice con la dirigenza : c’è in ballo il suo futuro : Dopo l’incontro di ieri notte successivo a Torino-Milan, la dirigenza del Milan ha voluto avere un nuovo confronto con Gattuso, convocato nel pomeriggio a Casa Milan: c’è in ballo il futuro dell’allenatore rossonero Ieri notte l’ennesimo passo falso nel finale di stagione del Milan, sconfitto per 2-0 a Torino, ha fatto scattare un importante campanello d’allarme. Squadra spenta e sfiduciata, attacco anemico, ...

Milano. Nuovo impulso alla riforma sanitaria : Sottoscritto l’accordo integrativo regionale che finalizza 32 milioni di euro previsti dalla Convenzione nazionale per i Medici di Medicina Generale

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (6) : (AdnKronos) - Tra le linee di azione che l’amministrazione considera prioritarie, quelle relative alla disabilità. "In questo quadro va inserita la volontà di realizzare un grande centro per l’orientamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per facilitarli nell’accesso ai servizi, a

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (5) : (AdnKronos) - Per dare risposta ai problemi delle sempre più numerose famiglie monogenitoriali, il Comune di Milano propone la consulenza del centro Gea 'Irene Bernardini' che si occupa di sostenere i genitori e gli adulti che hanno responsabilità affettive ed educative verso i bambini e i ragazzi p

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (4) : (AdnKronos) - Tra le tendenze evidenziate nel documento, particolare rilevanza assume quella relativa all’invecchiamento della popolazione: i dati del Sistema informativo del Comune di Milano relativi alle proiezioni della popolazione per il 2030 permettono di visualizzare chiaramente come la città

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (2) : (AdnKronos) - "Tutto ciò - si legge nel comunicato di Palazzo Marino - è stato reso possibile grazie alla scelta dell’amministrazione di non arretrare sul piano delle risorse messe a disposizione per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà: sono 52 milioni di euro i fondi che il Comune in

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Un documento che descrive le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni, racconta il lavoro che è stato svolto e gli obiettivi su cui l'amministrazione intende impegnarsi per il futuro. Si tratta del nuovo piano di sviluppo del welfare che è stato adottato

Milano. Nuovo anno scolastico : 30 mila i bambini in nidi e scuole dell’infanzia comunali : È stata pubblicata la prima graduatoria per l’anno educativo 2019/2020 per i nidi e le scuole dell’infanzia paritarie del Comune

Castelnuovo Val di Cecina. Trovata morta Grazia Milani : Maria Grazia Milani è morta. La donna era scomparsa martedì a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dopo essere stata travolta

Briscola Pizza Society apre un nuovo locale a Milano e punta all'estero : Con l'ultima apertura meneghina di Corso Garibaldi il gruzzoletto del gruppo è arrivato a quota 6. Come i punti che si portano a casa con una coppia di cavalli - o con un fante e un re -, per capirci. Il brand di pizzerie Briscola Pizza Society festeggia la recente inaugurazione del suo sesto locale, che va ad unirsi alla squadra delle altre quattro location milanesi e del ristorante a Firenze in via del Campidoglio. Un traguardo notevole per ...

Hitachi Rail "Caravaggio" - nuovo treno per FNM esposto a Milano a piazzale Cadorna fino al 3 maggio : Dal 17 aprile al 3 maggio, tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, il 21 e 22 aprile e il 1 maggio fino alle 18:00,, sarà possibile visionare a piazzale Cadorna a Milano, di fronte alla sede del gruppo ...