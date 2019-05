Maltempo | Comune attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Maltempo Calabria - evacuati senza casa : il Comune proroga il termine : Un centinaio cittadini del Comune di Corigliano Rossano ha inscenato stamani una manifestazione di protesta, paventando anche il blocco della statale 106 a causa del disagio degli oltre trenta abitanti interessati da un provvedimento di sgombero dalle proprie abitazioni, dovuto alla rottura degli argini del fiume Crati, che ha inondato e reso inagibili gli immobili, nonche’ per la comunicazione con la quale il Comune di Corigliano Rossano ...

Maltempo Toscana : il Comune di Firenze ha attivato i controlli sugli alberi dopo il vento : “Nei prossimi giorni chiaramente, come abbiamo fatto anche altre volte, ci saranno dei controlli, in particolare nelle aree delle scuole”. Lo annuncia Alessia Bettini, assessore all’ambiente del Comune di Firenze, a proposito della caduta di alcuni alberi per il forte vento. “In questi anni – ha spiegato, a margine della cerimonia inaugurale del 68/o anno accademico dell’Accademia italiana di Scienze forestali ...

Maltempo Toscana : il comune di Vaiano chiede lo stato di calamità : Primo Bosi, sindaco di Vaiano (Prato), ha “inoltrato alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità” a causa delle forti raffiche di vento che ieri pomeriggio hanno colpito il comune della Val di Bisenzio. Il sindaco che oggi ha visitato la zona più colpita, entro domani dovrebbe concludere il monitoraggio dei danni, soprattutto alle aziende, al fine di poterli quantificare. Nel dettaglio le zone colpite ...