Ligue 1 | i candidati per il premio di giocatore dell’anno NOMI E VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2019) L’Assocalciatori francese ha reso noti idei 5aldidell’anno in1: presenti 3 calciatori del Psg. I finalisti sono: Neymar, Mbappé, Di Maria, il fantasista del Rennes Ben Arfa e l’attaccante del Lille Pepe. Il vincitore sarà proclamato il prossimo 19 maggio. In basso ildell’UNFP (Sindacato dei calciatori professionisti francesi).Le top de l’élite, les stars de la @1conforama, des joueurs qui nous ont fait vibrer toute la saison. Et l’un d’eux, élu par ses pairs, remportera le Trophée de meilleur joueur du championnat #TropheesUNFP @beinsports FR pic.twitter.com/1xrN1aANuB— UNFP (@UNFP) 2 maggio 2019SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo1, iper ildidell’anno...

