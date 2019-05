Fattura elettronica 2019 | codice destinatario | quando e a chi si comunica

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Fattura elettronica 2019 : conservazione ed esonero - il chiarimento : Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento conservazione Fattura elettronica 2019, cos’è La Fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di Fatturazione elettronica e quali i ...

Scadenze fiscali maggio 2019 : Fattura elettronica - esterometro - tutte le date : Scadenze fiscali maggio 2019: fattura elettronica, esterometro, tutte le date Il calendario delle Scadenze fiscali di maggio 2019, con riferimento allo scadenziario fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E proprio a questo si rimanda per monitorare eventuali modifiche nelle date, proroghe o sospensioni. Al momento attuale i principali adempimenti da ricordare si concentrano tutti nella metà del mese di maggio e verso la ...

Fatturazione elettronica : come ottenere SDI aziende : Dal 1 gennaio 2019, la Fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche fra i privati. Dunque, potrebbe tornare utile sapere come ottenere SDI aziende. In questa nuova guida odierna andremo a scoprire insieme i passaggi da leggi di più...

Fattura elettronica - imposta di bollo entro oggi 23 aprile : importi e codici tributo : L’Agenzia delle entrate ha pubblicato gli importi dell’imposta di bollo sulla Fattura elettronica. Il pagamento di questa imposta infatti è stato modificato con l’introduzione della nuova e-Fattura, in vigore dal 1° gennaio 2019 e deve essere effettuato entro oggi 23 aprile. entro oggi 23 aprile quindi si dovrà assolvere a questo obbligo, con importi esatti da pagare, decisi e pubblicati dall’Agenzia delle entrate. Il conteggio è quindi ...

Fattura elettronica : le risposte ai dubbi su forfettari - bollo e integrazione : ... Sdi,, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, come da ultimo sostituito dall'...

Fattura elettronica : le risposte ai dubbi su forfettari - bollo e integrazione : In attesa dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate operatori e contribuenti sono in cerca di soluzioni per la corretta gestione dei casi ancora dubbi, mentre incombono entro il 30 aprile le scadenze per il primo esterometro e l’ultimo spesometro...

Fattura elettronica 2019 : bolletta luce o gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Fattura elettronica - da gennaio a metà aprile 541 milioni di documenti emessi. Il 27% a Milano - solo lo 0 - 6% a Palermo : Il 27% dei 541 milioni di fatture elettroniche per un imponibile di oltre 1000 miliardi emesse tra gennaio e metà aprile è partito da Milano e provincia. Dietro il capoluogo lombardo, da cui aziende e professionisti hanno inviato per via telematica 147 milioni di e-fatture, c’è Roma, con 118 milioni di documenti (poco più del 21%). Torino è a quota 20,2 milioni, seguita da Bologna (13,6 milioni) e Napoli (10,5 milioni). Palermo si ferma a ...

Prescrizione Fattura elettronica 2019 : anni e tempo massimo in tutti i settori : Prescrizione fattura elettronica 2019: anni e tempo massimo in tutti i settori Quali sono i termini di Prescrizione di una fattura elettronica? Nulla cambia con l’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica tra privati (salvo alcune eccezioni di esonero, come gli aderenti al regime forfettario). I termini di Prescrizione restano perciò sempre gli stessi, ma occorre sapere che questi variano in base al tipo di settore e attività ...

Bollo Fattura elettronica 2019 : servizio pagamento online - il codice tributo : Bollo fattura elettronica 2019: servizio pagamento online, il codice tributo Sul portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la funzione online che consente il calcolo e il pagamento dell’imposta di Bollo sulla fattura elettronica. Il servizio online, infatti, calcola l’importo dell’imposta di Bollo sulle relative fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio nel primo trimestre ...

Imposta di bollo su Fattura elettronica : importi e codici tributo pubblicati : L’Agenzia delle entrate ha pubblicato gli importi dell’Imposta di bollo sulla fattura elettronica. Il pagamento di questa Imposta infatti è stato modificato con l’introduzione della nuova e-fattura, in vigore dal 1° gennaio 2019. Entro il 23 aprile si dovrà perciò assolvere a questo obbligo e si attendevano gli importi esatti da pagare. Ora ci sono. Il conteggio è stato reso pubblico dall’Agenzia. E con esso anche i codici tributo F24. Vediamo ...

Verifica Fattura elettronica 2019 : come controllare online i documenti : Verifica fattura elettronica 2019: come controllare online i documenti Dove controllare le fatture elettroniche come funziona la Verifica fattura elettronica, ovvero come monitorare i documenti emessi e ricevuti ed evitare eventuali errori? Le funzionalità di invio e monitoraggio si trovano sul portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere alle funzioni di controllo sarà necessario selezionare la voce fatturazione elettronica, e di seguito ...