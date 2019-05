Sul grattacielo per scattare il selfie perfetto perdono l’equilibrio: morte due 14enni

Sono salite su due grattacieli diversi a distanza di 24 ore l'una dall'altra per scattare il selfie perfetto, ma hanno trovato entrambe la morte a soli 14 anni: hanno perso l'equilibrio e sono precipitate nel vuoto. Sono accumunate dallo stesso triste destino le due studentesse russe Alyona Anopina e Polina Kavaleva. La prima era salita sul tetto del grande edificio di Atkarsk, nella regione di Saratov. Il suo corpo è stato trovato nascosto sotto una fabbrica di vestiti abbandonata da tempo. Rapporti della polizia riferiscono che la ragazza era con degli amici lo scorso 26 aprile e aveva provato a scattarsi un selfie sul tetto dell'edificio spingendosi oltre e facendo un volo di decine di metri.





Il giorno dopo, sabato 27, la tragedia si è ripetuta: anche Polina, insieme a tre amici, ha provato a scattare una foto con il suo smartphone ed è caduta dal tetto di un condominio altissimo per scattarsi la foto da postare sui social. Coloro che erano con lei hanno raccontato agli investigatori che "la ragazzina è inciampata ed è volata giù" per nove piani a Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Polizia e paramedici si sono precipitati sul posto dopo essere stati chiamati dai testimoni, ma i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.