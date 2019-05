Ora Di Maio chiede le dimissioni di Salvini Ma è solo un lapsus

Primo maggio - sindacati a Bologna. Di Maio : "Mai più senza salario minimo Orario" : Oggi Primo maggio 2019 i sindacati confederali si ritrovano a Bologna, a distanza di 17 anni dall’ultima volta, per celebrare la più laica delle feste. A Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si terrà il tradizionale Concertone.Al centro dell’1 maggio e della Festa del lavoro di quest’anno, il tema dei diritti e della tutela del lavoro, delle politiche sociali e del welfare, dello sviluppo, dell’Europa "scelta irrinunciabile" con una Ue ...

Landini : "Un sindacato unico per i lavOratori". Di Maio risponde all'appello : "Non faccio nessun tifo" : "Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più. Oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra Cgil, Cisl e Uil". E' l'appello lanciato dal leader della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista a Repubblica in occasione della ricorrenza del Primo maggio. "Non deve essere - spiega anche - un'operazione degli apparati burocratici".all'appello risponde Di ...

Pil - Salvini : avanti con la flat tax. Di Maio : Ora aumentiamo i salari. Tria : possibile crescita oltre +0 - 2% : «I dati positivi sul pil, sul lavoro e sulla ripresa economica impongono al governo una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse. È obbligatorio realizzare al più presto la...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi per Alitalia si allungano ancOra. Lega attacca Di Maio : "Fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...

Tria mostra i muscoli. Salvini e Di Maio lo snobbano : è tregua elettOrale : Quanto durerà dipenderà da numerosi fattori: l'Europa, i mercati, l'andamento dell'economia. Perché il Pil a +0,2% rasenta comunque la stagnazione, lascia scoperto il nervo dei conti, non risolve i ...

ITALIA FUORI DALLA RECESSIONE - PIL CRESCE : +0 - 2%/ Di Maio - 'Ora aumentiamo i salari' : ITALIA, evitata la RECESSIONE: Pil in crescita dello 0,2%. I dati Istat sul primo trimestre del 2019 confortano ma su base annua il Pil ristagna

Tria mostra i muscoli. Salvini e Di Maio lo snobbano : è tregua elettOrale : Per meno, anzi per molto meno, i 5 stelle avrebbero sferrato un attacco pesantissimo nei confronti di Giovanni Tria. Il meno presuppone un più e quel più il ministro dell'Economia l'ha messo nell'intervista rilasciata al Fatto quotidiano, dove ha fatto affiorare tutta la sua angoscia per l'esultanza di Luigi Di Maio sul balcone di palazzo Chigi, l'immagine simbolo della linea oltranzista vittoriosa, anche se per meno di due mesi, ...

Caso Siri - Di Maio : «L’autosospensione non esiste - Ora stia in panchina» | : M5S risponde anche a Salvini: «Anche Berlusconi diceva che i processi non si fanno in Parlamento e continuava a mangiarsi il Paese»

Matteo Salvini - la frase sussurrata alla fedelissima davanti a Di Maio : "La volete così? AllOra - accelera" : C'è una mina pronta a esplodere in pochi giorni sulla strada del governo, quando non si sono ancora placate le polemiche dopo l'ultimo Consiglio dei ministri, quello in cui è stato dimezzato il Salva Roma, certificando la spaccatura tra Lega e M5s. La mina in questo caso la vuol piazzare Matteo Salv

Rider - Di Maio : «Norma pronta - lavOratori tutelati. Basta retribuzione a cottimo» : «Ci avevamo già provato nel decreto reddito di cittadinanza, ma la norma era stata esclusa per estraneità di materia. Inoltre un disegno di legge ad hoc richiederebbe troppo...