Lecce - nuovo sbarco di stranieri : spariti il natante e gli scafisti : Federico Garau Gli extracomunitari, tutti giovani ed in buona salute, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e da quelli della Croce Rossa Italiana: dopo il fotosegnalamento sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto Ancora uno sbarco di stranieri avvenuto durante la serata di ieri lungo le coste salentine, per la precisione nel Capo di Leuca ( Lecce ). Si tratta complessivamente di ...

Sokurov a Lecce annuncia il nuovo film : 'Un'indagine sulla guerra e sui caratteri di chi la fa' : Lecce - 'Più in alto si sale in alto sulla scala del potere, più si perde in qualità umana. Ogni uomo al potere è lo specchio di milioni di volti e questo fa sì che non sia più in grado di riconoscere ...