agi

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Quella in Tunisia poteva essere un'occasione per sciogliere la tensione nel governo sul caso Siri - il sottosegretario indagato per corruzione e al centro di un forte braccio di ferro tra Luigi Di, che ne chiede il passo indietro, e Matteoche lo difende a spada tratta - ma nonostante la presenza del presidente del Consiglio con i suoi due vice (con loro anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi) quella tensione è rimasta alta, seppur attenuata dalle rassicurazioni verbali arrivate dopo un pranzo condiviso.Di, che ha viaggiato per conto proprio sia all'andata (arrivava da Varsavia) che al ritorno (per impegni già programmati), ha assicurato che "quando si fa gioco di squadra si ottengono grandi risultati" e che "è sempre un piacere lavorare con Giuseppe e con Matteo".Da parte sua,- che ha scelto dire da solo il Museo del Bardo - ha ...

LegaSalvini : ++ Salvini, in visita a Cantù (Como), dopo aver invitato sul palco una famiglia con sei figli, afferma: 'È questa l… - LegaSalvini : ++ SALVINI CONFERMA LA VISITA A CORLEONE: 'CELEBRERÒ IL 25 APRILE CON LA POLIZIA' ++ 'ONORARE IL PASSATO PREPARAND… - fisco24_info : La visita di Salvini e Di Maio a Tunisi : Quella in Tunisia poteva essere un'occasione per sciogliere la tensione n… -