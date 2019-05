Il messaggio di al-Baghdadi rivela un cambio di strategia dell' Isis

agi

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Nel video diffuso dall', il califfo Abu Bakr al-ha celebrato gli attentati a Pasqua in Sri Lanka, che hanno provocato la morte di oltre 300 persone, definendoli una vendetta per Baghuz, ultima roccafortenell'Esta Siria, riconquistata a marzo e ha accolto il giuramento di fedeltà di gruppi islamisti di Burkina Faso e Mali, citando direttamente Abu Walid al-Sahrawi, alla guida del braccio localeo Stato Islamico nel Sahara. In particolare, al-ha celebrato l'operato del terrorista islamico e gli attacchi contro le forze francesi e dei loro alleati nella regione sub-sahariana.Abbiamo chiesto a Carlo Biffani, esperto di sicurezza, se dobbiamo aspettarci un colpo di codae se continuerà a prendere di mira Paesi come lo Sri Lanka e quelli'Africa sub-saharianaA chi era diertto quelVa detto che il video non ...

NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Il messaggio di Al Baghdadi, chiaramente volto a dimostrare a seguaci e nemici dello Stato islamico che il gruppo è ancora vi… - LaStampa : Il messaggio di Al Baghdadi, chiaramente volto a dimostrare a seguaci e nemici dello Stato islamico che il gruppo è… -