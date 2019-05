Ciclismo | Alexander Kristoff | “Ho ricevuto tante offerte | non so se resto al Team UAE”

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Con il suo contratto che si concluderà al termine di questa stagione,è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato. Attualmente il norvegese è un corridore delUAE, ma sta valutando anche un possibile cambio di maglia per il 2020.è stato intervistato dal portale norvegese procycling.no: “C’è stato un interesse da parte di alcune squadra, ma non ho raggiunto un accordo con nessuno. Houn’offerta da EAU, ma non ha soddisfatto ancora le nostre richieste”.Il norvegese sembra quindi intenzionato a cambiare squadra: “Ecco perché con il mio agente Joona Laukka stiamo parlando con altre squadre, per vedere se ci sonomigliori”. IlEAU ha fatto un’offerta superiore all’attuale stipendio di, ma il norvegese, viste anche le sue ultime prestazioni, pensa di poter ottenere un ...

