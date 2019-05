Calcio | Champions League 2019 | Barcellona-Liverpool 3-0 | l’uragano Messi e Suarez

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali diditra ile il. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature die di(doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol in carriera con il club spagnolo e con l’uruguaiano che ha avuto il merito di sbloccare il risultato. Il 7 maggio ci sarà il ritorno e per gli inglesi sarà dura.PRIMO TEMPO – Valverde schiera il 4-3-3 classico cone Coutinho a formare il tridente offensivo. Vidal in campo dal 1′ con Arthur in panchina. 3-5-2 per ilcon Mané e Salah coppia d’attacco e Firmino in panchina. Match su ritmi molto elevati ed entrambe le squadre adottano una strategia assai ...

