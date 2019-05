Brescia Ascoli 1-0 | gol di Dessena | promozione in Serie A per la squadra di Corini

Calcio - Serie B 2019 : Brescia-Ascoli 1-0 - le rondinelle tornano in Serie A dopo 8 anni : E’ festa grande al Rigamonti per il ritorno in Serie A del Brescia di Eugenio Corini. Grazie ad una marcatura di Daniele Dessena, giocatore acquistato nella sessione di marcato invernale, le rondinelle si sono imposte nel match valido per il 36° turno del campionato cadetto contro l’Ascoli 1-0 nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Con questo successo e dopo il pari del Palermo ed il sorprendente ko del Lecce, i ...

Brescia Ascoli : formazioni ufficiali e il risultato in diretta live : formazioni ufficiali Brescia, 4-3-1-2,: Alfonso; Mateju, Romagnoli, Cistana, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Corini Ascoli, 4-3-3,: Lanni; Rubin, Valentini, ...

Brescia-Ascoli: come arriva alla partita il Brescia Il Brescia guida la classifica di Serie B a quota 63 punti, momentaneamente a pari punti con il Lecce, che ha una partita in più.