Berlusconi operato, i medici rassicurano: “Sta bene, ma dovrebbe rinunciare a campagna elettorale” (Di mercoledì 1 maggio 2019) Le condizioni di Silvio Berlusconi, dopo l'intervento per un'occlusione intestinale, sembrano essere in miglioramento. Il suo medico, Alberto Zangrillo, rassicura sulla salute del leader di Forza Italia ma gli sconsiglia di proseguire la campagna elettorale per le europee, pur sapendo che alla fine "deciderà lui".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 1 maggio 2019) Le condizioni di Silvio, dopo l'intervento per un'occlusione intestinale, sembrano essere in miglioramento. Il suo medico, Alberto Zangrillo, rassicura sulla salute del leader di Forza Italia ma gli sconsiglia di proseguire laelettorale per le europee, pur sapendo che alla fine "deciderà lui".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

RaiNews : Silvio #Berlusconi operato per occlusione intestinale, 'ora sta bene'. Domani il primo bollettino medico ?… - LaStampa : Berlusconi in terapia intensiva: è stato operato per occlusione intestinale - ilpost : Silvio Berlusconi è in terapia intensiva dopo essere stato operato per una occlusione intestinale -