Basket | Eurolega | Efes alla Final Four | Barcellona ko in gara 5

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Anadolu Efes alle Final Four - Barcellona battuto 80-71 : Tra le mura amiche dell’Abdi Ipecki Arena l’Anadolu Efes istanbul batte in gara-5 dei quarti di Finale col punteggio di 80-71 il Barcellona, chiude la serie sul 3-2 e torna nella Final Four di Eurolega per la terza volta dopo un’assenza di 18 anni, in semiFinale il 17 maggio a Vitoria affronterà in un derby tutto turco il Fenerbahce. Sono i catalani a cominciare meglio il match, arrivando anche a un vantaggio massimo di 7 lunghezze nel primo ...

Basket – Infortunio al polpaccio per Datome - Fenerbahce in ansia per le Final 4 di Eurolega : Infortunio al polpaccio per Gigi Datome nell’ultima sfida di campionato contro il Darussafaka: Fenerbahce in ansia per le condizioni del cestista azzurro in vista delle Final 4 di Eurolega Tifosi del Fenerbahce in ansia dopo quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato. Nella sfida contro il Darussafaka, il cestista azzurro Gigi Datome è stato costretto a lasciare il campo in anticipo, nel quarto quarto, a causa di un ...

Basket - infortunio al polpaccio destro per Gigi Datome : per lui a rischio le Final Four di Eurolega : Brutta tegola per il Fenerbahce. Durante una partita del campionato turco contro il Darussafaka, infatti, Gigi Datome si è infortunato al polpaccio destro, uscendo dopo aver realizzato 14 punti. Non si sa molto di più in merito all’entità del problema occorso al sesto giocatore italiano ad approdare in NBA dopo Stefano Rusconi, Vincenzo Esposito, Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Il sardo, però, sembra davvero a forte ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : CSKA alle Final Four - il Barcellona si guadagna gara-5 : Il CSKA Mosca è la terza squadra a qualificarsi alle Final Four di Eurolega. I moscoviti raggiungono Real Madrid e Fenerbahce, dopo aver sconfitto anche in gara-4 il Baskonia Vitoria per 92-83, chiudendo la serie sul 3-1. Per i russi è l’ottava qualificazione consecutiva alle Final Four, ma il titolo è arrivato solamente nel 2016 a Berlino. Svanisce, invece, il sogno del Baskonia di giocarsi la possibilità di vincere il titolo proprio ...

Basket - Eurolega : Cska alle final four - Barcellona rimanda tutto a gara 5 : ROMA - Il Cska Mosca si impone in casa del Baskonia per 83-92 e sbarca alle final four di Eurolega. Per i russi grande prova per Nando De Colo, 27 punti, e Cory Higgins, 19 punti,. Nell'altra sfida di ...

Basket – Milos Teodosic torna in Eurolega : niente Virtus Bologna - vicino l’accordo con il CSKA Mosca : Milos Teodosic, cercato nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna, sembra ormai ad un passo dal ritorno al CSKA Mosca Il sogno dei tifosi della Virtus Bologna di vedere Milos Teodosic fra le file delle ‘V Nere’ sembra destinato a rimanere tale. Il playmaker ex Clippers, dopo un volontario periodo di inattività successivo al taglio dai losangelini, al fine di non mettere a rischio la sua presenza al mondiale, tornerà in ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Fenerbahce sbanca Kaunas. Datome e Melli tornano alle Final Four : Il Fenerbahce torna alle Final Four di Eurolega. I turchi chiudono la serie contro lo Zalgiris per 31, sbancando Kaunas per la seconda volta consecutiva. La squadra di Obradovic si è imposta nettamente per 99-82 al termine di una partita che ha quasi sempre avuto in pieno controllo. Piccola soddisfazione anche per il Basket italiano, visto che Luigi Datome e Nicolò Melli avranno la possibilità di conquistare quell’Eurolega vinta nel 2017 ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Nando De Colo trascina il CSKA Mosca a Vitoria - Shane Larkin distrugge il Barcellona e riporta avanti l’Anadolu Efes : Due grandi serate di due uomini di spicco delle rispettive squadre: la seconda notte di gara-3 dei quarti di finale di Eurolega potrebbe riassumersi così, nel segno del CSKA Mosca di un grande Nando De Colo e dell’Anadolu Efes trascinato da un incredibile Shane Larkin. KIROLBET BASKONIA Vitoria-CSKA Mosca 77-84 (Serie 1-2) Il CSKA si riprende il fattore campo nella serie contro Vitoria, andando a espugnare l’arena che potrebbe ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Real Madrid vola alle Final Four. Fenerbache torna avanti con lo Zalgiris : Il Real Madrid è la prima squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega. I campioni in carica hanno sconfitto anche in gara-3 i greci del Panathinaikos (89-82), chiudendo la serie sul 3-0. Nell’altro match della serata il Fenerbahce si è riportato avanti nella sfida contro lo Zalgiris, sbancando Kaunas per 66-57 e ribaltando nuovamente il fattore campo. I campioni in carica sono dunque i primi a volare a Vitoria. Il 3-0 sul ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Real Madrid vola alle Final Four. Fenerbache torna avanti con lo Zalgiris : Il Real Madrid è la prima squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega. I campioni in carica hanno sconfitto anche in gara-3 i greci del Panathinaikos (89-82), chiudendo la serie sul 3-0. Nell’altro match della serata il Fenerbahce si è riportato avanti nella sfida contro lo Zalgiris, sbancando Kaunas per 66-57 e ribaltando nuovamente il fattore campo. I campioni sono dunque i primi a volare a Vitoria. Il 3-0 sul ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Barcellona vince sul campo dell’Anadolu Efes - Real Madrid sul 2-0 contro il Panathinaikos : Tre serie su quattro dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019 hanno già la certezza di arrivare almeno fino a gara-4: dopo i successi esterni di Baskonia e Zalgiris Kaunas su CSKA Mosca e Fenerbahce ieri, arriva quello del Barcellona nei confronti dell’Anadolu Efes. Unico a salvarsi è il Real Madrid, che domina il Panathinaikos e andrà a OAKA, la settimana prossima, per chiudere i conti e volare a Vitoria. ANADOLU Efes-Barcellona 72-74 ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Baskonia espugna Mosca - lo Zalgiris sbanca Istanbul : La sera delle sorprese e dei clamorosi ribaltoni. Il Baskonia vince a Mosca e lo Zalgiris fa la stessa cosa ad Istanbul. Un epilogo inaspettato nelle gara-2 odierne, con entrambe le serie che sono ora in perfetta parità, ma con il fattore campo che ora premia le squadra sfavorite alla vigilia. L’obiettivo del Baskonia è quello di arrivare alle Final Four che si disputano proprio a Vitoria e per gli spagnoli era fondamentale vincere una ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : esordio vincente per l’Anadolu Efes contro il Barcellona - finale brivido del Real Madrid sul Panathinaikos : Se la giornata di ieri, nei quarti di finale di Eurolega, aveva regalato due partite non esattamente in grado di esprimere il massimo della spettacolarità, oggi la situazione è stata un po’ diversa, con l’esordio delle serie tra Anadolu Efes e Barcellona e tra Real Madrid e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio le gare che hanno segnato l’inizio di questi due scontri che porteranno alle Final Four. ANADOLU ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : CSKA Mosca e Fenerbahce dominano gara-1 : Sono cominciati i Playoff di Eurolega. Nella gara-1 dei quarti di finale c’è stato un vero e proprio dominio del CSKA Mosca e del Fenerbahce, che hanno confermato il pronostico della vigilia, passeggiando in casa contro il Baskonia Vitoria e lo Zalgiris Kaunas. Il CSKA non ha avuto problemi contro Vitoria, imponendosi per 94-68 al termine di una partita che è rimasta in equilibrio solo per venti minuti. Il break decisivo dei russi è ...