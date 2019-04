Spagna | corsa dei tori finisce in tragedia | 74enne incornato a morte VIDEO

Strade Bianche 2019 : Alejandro Valverde il faro della corsa. Il campione del mondo vuole regalare il primo successo alla Spagna : Il viaggio in Australia, le trasferte in terra spagnola o lusitana, poi gli spostamenti in Asia con l’UAE Tour. Ora il calendario del ciclismo internazionale, in attesa della primavera, che ovviamente porterà al via le prime Classiche Monumento della stagione, si sposta verso l’Italia. Sabato appuntamento con una delle corse più belle di questo inizio di stagione e sicuramente più attese anche dai tuoi parenti: le Strade ...