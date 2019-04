Roma | lesione adduttore | stop Kluivert

Roma - lesione per Kluivert : in dubbio per Genova. Schick si candida : Roma - La Roma torna in campo dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri . La squadra giallorossa questa mattina ha cominciato la preparazione alla sfida di domenica pomeriggio contro il ...

La Roma sorride : per Manolas nessuna lesione - col Cagliari ci sarà : Pericolo scongiurato per Kostas Manolas vittima di un problema all'adduttore nel riscaldamento di Inter-Roma che lo ha costretto alla tribuna, infortunio muscolare numero 46 da inzio stagione,. Oggi ...

Roma - De Rossi vola a Barcellona per curare la lesione : Roma - Daniele De Rossi è volato a Barcellona per curarsi dall'infortunio e cercare di tornare il prima possibile a diposizione di Claudio Ranieri . Il capitano della Roma è partito questa mattina con ...

Roma - De Rossi out 3 settimane : confermata la lesione alla coscia : Roma - La Roma perde Daniele De Rossi per tre settimane. Il centrocampista giallorosso questo pomeriggio si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al ...

Roma - lesione al bicipite della coscia destra per De Rossi : definiti i tempi di recupero : Il centrocampista della Roma si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra La Roma perde Daniele De Rossi, il centrocampista giallorosso dovrà saltare le due partite con Inter e Cagliari rimandando il proprio rientro all’inizio di maggio. Luciano Rossi AS Roma L’esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione ...

Roma - lesione al polpaccio per El Shaarawy : out con il Napoli. Le news : Brutte notizie per la Roma e per Claudio Ranieri, che dovranno rinunciare per le prossime due partite a Stephan El Shaarawy . L'attaccante ha subito un infortunio in Nazionale ed è rientrato subito a ...

Roma - El Shaarawy ko : lesione al polpaccio - salta Napoli e Fiorentina : Brutte notizie in casa Roma per quanto riguarda Stephan El Shaarawy , rientrato dalla Nazionale per un problema al polpaccio sinistro: come riferisce Sky Sport , gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale , l'esterno offensivo non sarà a disposizione per la sfida con il Napoli ed è a forte rischio anche per la ...