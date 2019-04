Imperia | una rete esternalizzata per la gestione dei musei | il Consiglio approva la

Imperia : nuovo guasto alla tubazione del Roya - per fortuna il dianese non è rimasto senz'acqua : nuovo guasto alla tubazione del Roya, questa volta per fortuna senza interruzione dell'acqua per il golfo dianese. E' accaduto ieri mattina, quando l'ennesimo problema si è registrato nella zona di ...

Imperia - un branco di bovini inselvatichiti potrebbe essere la causa della morte di una donna : Una turista di Torino la scorsa estate venne trovata morta sul ciglio della strada verso il col di Nava. Ora c'è anche un indagato

Imperia - con l’auto della scuola in gita in Costa Azzurra : arrestata una preside : L’hanno colta in flagrante, di sabato pomeriggio, al confine di Ventimiglia, mentre rientrava da una breve gita in Costa Azzurra, a Mentone. A. R. Z., 62enne preside dell’Istituto professionale Marconi di Imperia e dell'Istituto Colombo di Sanremo, è stata immediatamente arrestata dai carabinieri, con l’accusa di peculato. Infatti era a bordo dell’automobile in dotazione alla sua struttura scolastica, una Toyota Corolla: insieme a lei c’era il ...

Imperia - viaggi personali con l'auto dell'istituto : arrestata una preside : La dirigente scolastica, 62enne originaria di Marsala (Trapani), non ha saputo giustificare perché si trovasse sulla vettura di servizio

Imperia - incontri a luci rosse con una ragazzina di 17 anni : quattro indagati : Una vicenda squallida che vede come protagonisti tre ultrasessantenni ed un uomo che oggi ha quasi quarant’anni. Tutti risultano indagati per aver intrattenuto rapporti con una baby squillo che aveva solo 17 anni all’epoca dei fatti, risalenti alla primavera del 2014. Infatti la procura di Genova accusa i quattro per gli atti sessuali con la minorenne, mentre solamente in un caso è contestato anche il reato di induzione alla prostituzione ...

Imperia - anziani facevano sesso con una diciassettenne in cambio di 20 euro e ricariche telefoniche : Un 66enne, un 71enne, un 72enne e un 39enne di Imperia e Diano Marina sono indagati per induzione alla prostituzione minorile e atti sessuali con minori.Continua a leggere