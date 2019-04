Il Tapiro d' oro è andato ad Allegri

Tapiro d’Oro al tecnico Allegri : “Adani? Ho fatto fallo di sfondamento…” : Questa sera Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Massimiliano Allegri, si è parlato del battibecco con l’opinionista sportivo Daniele Adani in diretta tv dopo la partita della Juve contro l’Inter. Staffelli chiede: “Abbiamo visto che Daniele Adani ha detto che lei è scortese, maleducato e arrogante…“. Allegri risponde: “Molto arrogante…”. Poi aggiunge: “Adani è un difensore. Mi sembra un ...

Tapiro d'Oro a Wanda Nara : ''Icardi? Resta all'Inter al 100%'' : Arriva il quarto Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia per Wanda Nara, dopo la rovinosa caduta mentre prova il tango argentino a Tiki Taka.Nonostante i rumors di mercato parlano di Mauro Icardi sempre più lontano dall'Inter, con il Psg in pole nella prossima finestra estiva di mercato, Wanda Nara ha allontanato con decisione questa possibilità durante la consegna del Tapiro d'Oro.La showgirl argentina è stata intercettata a Milano da Valerio ...

Morgan - Tapiro d’oro per il pignoramento della casa : ‘Non so dove andrò’ : Venerdì 19 aprile a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Morgan (da martedì 23 giudice di The Voice), dopo che il Tribunale di Monza ha pignorato la sua abitazione e messo all’asta l’immobile. L’inviato di Striscia ha raggiunto l’artista nella sua casa e gli domanda come sia finito in questa situazione. Morgan risponde: “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie ...

Jovanotti riceve il Tapiro d’oro dopo le polemiche sul concerto a Plan De Corones (video) : Jovanotti riceve il Tapiro d'Oro dopo le polemiche sul concerto a Plan De Corones. L'artista di Oh, Vita! è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del tradizionale premio, assegnato a seguito degli attacchi ricevuti per l'organizzazione dell'evento in montagna che si terrà nel mese di agosto dopo le date nelle spiagge. Raggiunto da Valerio Staffelli, Jovanotti ha spiegato di essere rimasto stupido dall'intervento d Reinhold ...

Tapiro d’Oro a Sofia Goggia - Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice : “oggi attapirata - dopo l’incidente miracolata!” [FOTO] : Sofia Goggia riceve il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: Valerio Staffelli raggiunge la sciatrice che si definisce ‘miracolata’ dopo l’incidente di sabato Sabato scorso, Sofia Goggia ha fatto prendere un brutto spavento a tutti i suoi fan. La sciatrice azzurra è finita fuori strada con la sua macchina, nel centro abitato di Sestriere, evitando per poco una vettura che ha improvvisamente frenato davanti a lei. La ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - doppio Tapiro d'oro : «Non tutti i divorzi vanno a buon fine» : doppio Tapiro d'oro in famiglia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che sono tornati assieme dopo una lunga separazione, hanno ricevuto di nuovo l?ambita statuetta di...

