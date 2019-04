Cristian Imparato aggredisce Guendalina Tavassi al GF 2019

Grande Fratello 16 : lite Cristian Imparato - Guendalina Tavassi : "Sei volgarissima - caciottara" (video) : Guendalina Tavassi, nel corso della quarta puntata del 'Grande Fratello 16', si è confrontata lungamente con Cristian Imparato. Motivo della contesa? I trattamenti al viso (non dichiarati) dell'ex vincitore di 'Io canto' e le velenose dichiarazioni, rilasciate, dall'ex gieffina, a 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live':prosegui la letturaGrande Fratello 16: lite Cristian Imparato - Guendalina Tavassi: "Sei volgarissima, caciottara" (video) ...

Cristian Imparato - caos al Gf per insulti di Daniele : Barbara furiosa “Non finisce qui” : Gli insulti di Daniele Dal Moro a Cristian Imparato, al Gf 2019 i video in diretta Era uno dei momenti più attesi della diretta del 29 aprile ed è finalmente arrivato con una Barbara d’Urso più agguerrita che mai e giustamente intenzionata a far rispettare ai concorrenti le regole della convivenza civile. Vi riassumiamo il […] L'articolo Cristian Imparato, caos al Gf per insulti di Daniele: Barbara furiosa “Non finisce ...

Grande Fratello - diretta quarta puntata : Daniele a rischio espulsione dopo le offese a Cristian Imparato : E' tutto pronto per una nuova diretta del Grande Fratello 16. Daniele Dal Moro sempre più a rischio espulsione dopo le offese a . Il giovane imprenditore ha detto di lui: 'Mi urlava contro come una ...

Guendalina Tavassi vs Cristian Imparato/ Nuovo confronto nelle casa del GF 16 : Guendalina Tavassi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello 2019 per un confronto con Cristian Imparato: cosa succederà?

Domenica Live : duro scontro tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristian Imparato : Tutto è iniziato da una rivelazione di Roger Gart durante una puntata di Pomeriggio 5. L'opinionista parlò di un presunto flirt di Cristian Imparato con un parrucchiere, precisamente il parrucchiere di fiducia di Guendalina Tavassi. La Tavassi, anch'essa presente in studio quel giorno, aggiunse di esserne a conoscenza e rivelò anche dell'altro. Stando a quanto detto da questo parrucchiere, durante la loro conoscenza Cristian Imparato gli avrebbe ...

Grande Fratello 16 - Daniele contro Cristian Imparato : "Urla come una checca isterica!". Provvedimenti in arrivo? (Video) : Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello 16, durante la puntata serale del reality show condotto da Barbara D'Urso che andrà in onda domani sera su Canale 5, rischierà seriamente di incappare in un provvedimento disciplinare.Dopo l'episodio, non del tutto chiarito, di qualche giorno fa, nel quale il giovane imprenditore veronese avrebbe apostrofato Cristian Imparato con il termine "checca", in quest'occasione, infatti, non ...

Cristian Imparato labbra rifatte : il video messaggio dell’ex fidanzato parrucchiere : Cristian Imparato rifatto: parla l’ex fidanzato parrucchiere di Guendalina Tavassi Continuano a far discutere le labbra rifatte di Cristian Imparato, attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello 16. Dopo le accuse di Guendalina Tavassi a Domenica Live è spuntato proprio il parrucchiere della soubrette e web influencer. Che, com’è noto, ha avuto una liason con […] L'articolo Cristian Imparato labbra rifatte: il video ...

Grande Fratello - è caos tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato : Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa : È ancora lite a distanza tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato , a Domenica Live. La Tavassi replica agli attacchi, anche pesanti, che dalla Casa del Grande Fratello le ha rivolto Imparato. ...

Cristian Imparato vs Guendalina Tavassi/ 'È cattivo come una vipera' - Domenica Live - : Guendalina Tavassi a Domenica Live: lei va contro Cristian Imparato, i due continuano ad attaccarsi a distanza, ma presto potrebbero confrontarsi al GF16

Domenica Live - Guendalina Tavassi su Cristian Imparato : "Una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre" : Ma sei seria? Spara a zero per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare perché sono qui e parlo di lei. Stai a casa a massaggiare il culo o a casa con i tuoi figli. Si tappasse questa bocca. Mi deve solo ringraziare. Non so cosa fa nella vita. Fa dei selfie molto volgariQueste le dure parole di Cristian Imparato nei confronti di Guendalina Tavassi, durante la puntata del serale di lunedì 22 aprile. L'ex concorrente del Grande ...

Ecco perchè mi sono rifatto... Ho il morbo di Crohn! Al Grande Fratello la rivelazione di Cristian Imparato : Cristian Imparato fa la rivelazione nella casa del Grande Fratello, il concorrente è tornato a parlare della malattia che l’ha colpito nell’ottobre del 2015 e che gli ha causato, tra le altre cose, un dimagrimento eccessivo... ha perso quasi 20 chili in pochi mesi. “La mia malattia ha alti e bassi. Purtroppo devo accettare la cosa, perché sono stanco di soffrire. L’ho scoperta nel 2015. Mi avrebbero dovuto asportare una parte ...

Grande Fratello 16 - il dramma segreto di Cristian Imparato : «Ho una malattia - mi dovevano asportare l'intestino...» : Grande Fratello 16, Cristian Imparato rivela il suo dramma segreto: «Ho una malattia, sono stato molto male...». Su Leggo.it le ultime novità. L'ex bambino di Io canto...

Grande Fratello 16 - il dramma segreto di Cristian Imparato : «Ho una malattia - sono stato molto male...» : Grande Fratello 16, Cristian Imparato rivela il suo dramma segreto: «Ho una malattia, sono stato molto male...». L'ex bambino di Io canto avrebbe parlato agli inquilini della...

Grande Fratello : Cristian Imparato ha parlato della sua malattia e dei filler che ha dovuto fare al viso. Guarda il Video : Cristian Imparato da circa quattro anni convive con una malattia intestinale che non gli permette di assimilare diverse sostante e che gli ha provocato un dimagrimento drastico di circa 20 kg in pochi mesi.... L'articolo Grande Fratello: Cristian Imparato ha parlato della sua malattia e dei filler che ha dovuto fare al viso. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.