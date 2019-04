TelevideoRai101 : Giudice:Trump riunisca bimbi e famiglie - wtfiscrackin : Joe Giudice granted temporary deportation delay - raybae689 : Joe Giudice granted temporary deportation delay -

Undistrettuale ha disposto che il governo federale in sei mesi dovrà identificare e riunire migliaia di bambini che sono stati separati dalle loroal confine tra Usa e Messico all'inizio del mandato del presidente. I funzionari del governo sono allarmati perché potrebbero volerci più di due anni per riunire i figli. Sono 47.000 casi di minori non accompagnati in custodia tra il 1° luglio 2017 e il 25 giugno 2018. Ilpotrebbe concedere una deroga.(Di venerdì 26 aprile 2019)