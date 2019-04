Putin a Kim: bene sforzi diplomatici

McLarenBlogF1 : #Summit Russia-Corea del Nord. Putin accoglie Kim Jong-un: 'Felice di vederti in Russia' - RaiNews : #Vladivostok, Putin accoglie Kim Jong-un: 'Felice di vederti in Russia'. La stretta di mano ?… - radio3mondo : RT @Radio3tweet: La notizia è sulle prime pagine di molti quotidiani ed è anche una dimostrazione, da parte di #Putin, di come la Russia si… -

La Russia sostiene e apprezza glidel leader nordcoreano Kim Jong-un per migliorare i rapporti con gli Usa. Così il presidente russo,, all'inizio del vertice tra i due a Vladivostok, in Russia. "Sono convinto che la sua visita oggi in Russia contribuirà allo sviluppo dei rapporti bilaterali, aiuterà a ottenere una migliore comprensione dei possibili modi per risolvere la situazione nella penisola coreana, per vedere cosa (...) può fare la Russia per sostenere i processi in corso", ha dettoa Kim.(Di giovedì 25 aprile 2019)