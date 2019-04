Salvini: in CdM non c'é il Salva Roma

Agenzia_Ansa : #SalvaRoma, @matteosalvinimi insiste: 'O si aiutano tutti o niente'. Oggi la norma al Cdm #ANSA - Agenzia_Ansa : #SalvaRoma, #Salvini insiste: 'O si aiutano tutti o niente'. Oggi la norma al Cdm #ANSA - Agenzia_Ansa : #Salvini chiude al 'Salva-Roma', M5S-Lega al bivio in Cdm -

"Ilnon c'è nel Decreto crescita. Faremo un provvedimento per aiutare tutti i comuni. L'ho concordato con il presidente Conte. I ministri della Lega ci sono tutti". Lo dice il vice premier, prima del CdM, in riferimento all'assenza dei ministri Di Maio e Toninelli. "Nel Dl crescita c'è anche la tutela dei risparmiatori truffati da banche irrispettose.Nessuna crisi. L'Italia ha bisogno di un governo per 4 anni", aggiunge. Su Siri: "Non deve dimettersi, si è innocenti fino alla condanna".(Di martedì 23 aprile 2019)