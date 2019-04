Ajax-Juventus | Champions League | in tv in chiaro su Rai 1 il 10 aprile

Juventus - solo contrattura per Dybala : ci sarà contro l'Ajax : I primi esami svolti hanno scongiurato il peggio, per Paulo Dybala. Si tratta soltanto di una leggera contrattura al polpaccio, che lo terrà fuori per la prossima sfida di campionato, martedì sera ...

Juventus - Ronaldo spavaldo sui social : l'Ajax nel mirino : ROMA - Muscoli in bella mostra, sguardo spavaldo e una posa che non lascia spazio a dubbi: Cristiano Ronaldo è in una forma fisica smagliante e sta facendo di tutto per recuperare in fretta dall'...

Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : 'trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : La possibile assenza di Ronaldo ? Cristiano è uno dei migliori al mondo e senz'altro la Juve con lui è più forte. Però confrontarsi con un top come lui è sempre affascinante. Noi abbiamo Tadic che è ...

Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : “trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : Il difensore dell’Ajax ha parlato dell’imminente sfida di Champions con la Juve, soffermandosi anche sul suo futuro La sfida di Champions con la Juventus si avvicina, i giorni scorrono lenti e l’Ajax si prepara per il confronto più importante della propria storia recente. Alfredo Falcone – LaPresse Nessuna paura, solo tanto rispetto per Cristiano Ronaldo e compagni, gli olandesi ci credono e lo sottolineano mediante ...

Juventus-Empoli - le probabili formazioni : Allegri prova la formazione anti Ajax : JUVENTUS EMPOLI probabili formazioni – “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Giorgio Chiellini guarda al trittico di partite, Empoli, Cagliari e Milan, che precedono il match di andata di Amsterdam contro l’Ajax. “Contro l’Atletico la spinta dello stadio è stata eccezionale, si è […] L'articolo ...

Juventus - pessime notizie dopo le visite a Cristiano Ronaldo : l'Ajax è a rischio : Cristiano Ronaldo, dopo gli esami sostenuti a Lisbona, ieri è arrivato alla Continassa, centro medico della Juve, per un confronto con lo staff dei bianconeri sull' entità dell'infortunio. Qui è stato sottoposto ad una seduta di fisioterapia mentre il resto del gruppo si è allenato con possesso pall

Juventus-Empoli - Allegri : “CR7-Ajax? Il rischio c’è. Su Kean ci vuole calma” : Allegri CONFERENZA STAMPA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-3-3, anche se resta viva l’ipotesi di 4-4-2. Pochi dubbi in difesa con Chiellini a riposo e Rugani […] More

Juventus-Ajax - date andata e ritorno : tv - streaming - canali. Quale vedere gratis e in chiaro : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa grazie alla remuntada confezionata contro l’Atletico Madrid e ora vogliono proseguire la propria cavalcata nella massima competizione continentale per importanza. I bianconeri, primi in campionato con 15 punti di vantaggio sul Napoli, inseguono la Coppa dalle Grandi ...

Juventus - Agnelli 'Ronaldo sta bene - ma attenti a rischiarlo contro l Ajax' : 'Poi certo avere in campo Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, ti dà più sicurezza. Ma serve attenzione'.

Juventus - Cristiano Ronaldo non molla : tornerà con l'Ajax? : Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso. ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ Juventus in ansia : a rischio la sfida con l'Ajax : Controlli al JTC per Cristiano Ronaldo, infortunatosi due giorni fa con la nazionale portoghese: le parole di Sandro Corapi.

Juventus - Chiellini suona la carica in vista dell’Ajax : “vogliamo fare qualcosa di speciale” : Giorgio Chiellini torna a Torino dopo gli impegni con la Nazionale, il difensore della Juventus pensa ai prossimi appuntamenti di campionato e di Champions League “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di JTv, parla dei prossimi impegni di campionato e Champions League della sua ...

Juventus - la rincorsa di Ronaldo : contro l'Ajax vuole esserci : TORINO - Tredici giorni al calcio di inizio di Ajax-Juventus , poco meno di due settimane in cui Cristiano Ronaldo lotterà contro il tempo per scendere in campo contro gli olandesi. La rincorsa è ...

Juventus-Ajax - Quarti Champions League : orario - tv - streaming - date - Rai e Sky : In attesa di capire se Cristiano Ronaldo ce la farà ad essere in campo per la doppia sfida europea, il sorteggio di Nyon ha stabilito che saranno gli olandesi dell’Ajax i prossimi avversari della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League di calcio. Siamo giunti ai Quarti di finale e le giustiziere delle due squadre di Madrid si affronteranno per due volte a distanza di sei giorni. L’urna svizzera ha anche ...