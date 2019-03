UK | picchia figlia della compagna e la uccide | poi gioca alla Playstation | a processo

Arezzo - per mesi dà cocaina alla figlia di 14 anni e la picchia fino a mandarla in ospedale : Ha iniziato la figlia alla droga a soli 14 anni. cocaina che le ha passato per mesi mentre contemporaneamente alzava le mani a ripetizione. Finchè, a forza di botte, non l’ha mandata in ospedale. E lì l’adolescente ha raccontato tutto: mia madre non solo mi picchia ma mi cede anche la «roba» con la quale mi faccio e mi fa pure bere. Il resto è venuto di conseguenza: la figlia tolta alla mamma dal tribunale dei minori e affidata ai servizi ...

Dà la cocaina per mesi alla figlia di 14 anni : e la picchia fino a mandarla in ospedale : Ha iniziato la figlia alla droga a soli 14 anni. cocaina che le ha passato per mesi mentre contemporaneamente alzava le mani a ripetizione. Finchè, a forza di botte, non l'ha mandata in ospedale. E lì ...

Islam - Salvini picchia duro sul padre che odia la figlia : Matteo Salvini commenta il caso della ragazza Islamica con un tweet. "Decide di non indossare il velo, il padre la investe con la macchina", scrive il vicepremier, "Nessuna integrazione possibile per chi vive ancora nel Medioevo! P.s. Attendiamo commenti delle 'femministe' dalla penna rossa...". Il

Ascoli - picchia la moglie. La figlia fa arrestare il padre : Ascoli Piceno, 12 marzo 2019 " E' stata la figlia minorenne a farlo arrestare . Ora il 41enne risponderà di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. E' accaduto ad Ascoli , dove un ...

Ascoli Piceno : il papà picchia la mamma - la figlia minore si chiude in bagno e chiama il 112 : Un uomo che picchia la compagna nonostante la presenza in casa della figlia minore e lei che, anche se terrorizzata, prende il telefono e chiede aiuto ai Carabinieri. È quanto accaduto ad Ascoli Piceno, dove i Carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti in piena notte in un appartamento in città in seguito alla richiesta d’aiuto giunta da parte di una minorenne. minore che appunto aveva chiamato i Carabinieri per segnalare un episodio ...

Torino - romeno arrestato : avrebbe picchiato la moglie ed abusato della figlia minorenne : ... 11 esponenti di Forza Nuova rinviati a giudizio a Cesena di Daniele Cimarelli Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ricevere tutte le ultime notizie su Cronaca Nera ed ...

Torino - romeno arrestato : avrebbe picchiato la moglie ed abusato della figlia minorenne : Una brutta vicenda di degrado e violenza familiare è venuta allo scoperto lo scorso martedì a Torino. Un uomo di origine romena del quale non sono state rese note le generalità, molto probabilmente per proteggere le presunte vittime, è stato accusato di aver compiuto innumerevoli violenze all'interno delle mura domestiche. Vittime del 44enne sarebbero state la moglie e le due figlie minorenni che da tempo sarebbero state sottoposte alle peggiori ...

Milano - picchiava la figlia di 15 anni perché non voleva portare il velo : arrestata : Una donna di 31 anni è stata arrestata a Milano perché picchiava sua figlia, 15 anni, ogni volta che disobbediva a regole, per lei ‘fondamentali’: secondo i racconti della ragazza, la mamma la obbligava a portare il velo e le era proibito parlare con i compagni di scuola maschi a scuola. 15enne ha un malore a scuola: ‘Disobbedienze punite fisicamente' Questa storia drammatica, avvenuta a Milano, è venuta alla luce solo dopo che la ragazzina di ...

Obbliga a velo figlia e picchia figlio : ANSA, - MILANO, 21 FEB - Aveva creato in casa "un clima familiare di vero e proprio terrore" sottoponendo i due figli, una quindicenne e un undicenne, ad una lunga serie di "violenze e minacce", tanto ...

Genzano : le picchiano la figlia - viene lapidata lei : Fastidio. I commenti alla terribile vicenda che narra di un uomo che ha picchiato la figlia della convivente mi provocano un enorme fastidio. La foto della donna è diventata oggetto di critiche sessiste. Le sue labbra, le sopracciglia, il trucco. Una madre perbene non si truccherebbe di certo così. Ma no. Se lo fa è una zoccola. Il fatto: Lui picchia la bambina e lei viene vista come carnefice. Lui mediamente assolto. Lei condannata alla ...

Genzano - picchia la figlia della compagna : ora è in prognosi riservata : Dopo la tragedia avvenuta a Cardito, in provincia di Napoli, dove il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal patrigno, ancora un altro caso di cronaca nera similare si pone all'attenzione. Questa volta l'episodio è avvenuto a Genzano, in provincia di Roma, lo scorso mercoledì dove Federico Zeoli, 24enne di Campobasso, ha picchiato e ridotto in fin di vita la figlia della compagna di appena 22 mesi. La piccola è stata brutalmente malmenata, ...

Argentina - picchia la figlia per una tazza di tè : filmata e denunciata : Ha chiesto una tazza di tè alla mamma ma come risposta ha ricevuto botte. È quanto accaduto a una bambina di 7 anni a Cordoba, la primogenita della donna , 16 anni, ha deciso di ribellarsi e di ...