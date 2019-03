Online i donatori all' Associazione Rousseau Manca Di Maio | ma M5S assicura | donazioni

Online i nomi dei donatori all'Associazione Rousseau. Molti big a 5 stelle - manca Di Maio : A leggere i nomi dei donatori dell'associazione Rousseau, pubblicato sul sito stesso, ci si imbatte in tantissimi big pentastellati. tra Bonafede e Fico però chi manca è Luigi Di Maio . Come fa notare AdnKronos sulla lista non è possibile spuntare la casella del capo politico cinque stelle .Le donazioni elargite sono molto generose e, ai sensi della legge "spazzacorrotti", i dati sono pubblici. Si va dai 900 euro donati da ...

