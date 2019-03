F 1 | GP Bahrain - Doppietta Mercedes | vince Hamilton

quattroruote

(Di domenica 31 marzo 2019) Laha conquistato una clamorosanel Gran Premio del, seconda prova del Mondiale di Formula 1. Le due Frecce d'Argento convittorioso davanti a Bottas - hanno approfittato della debacle tecnica della Ferrari numero 16 di Charles Leclerc, rallentata da un problema al sistema ibrido della power unit. Per il pilota monegasco si stava concretizzando una meritata vittoria, che sarebbe arrivata dopo la pole di ieri. Invece, Charles si è dovuto accontentare di salire sul podio, per un amaro terzo posto, agevolato dalla conclusione della gara in regime di safety car per la doppia uscita delle Renault.Una doccia gelata nel deserto. Dopo una partenza non proprio perfetta, Leclerc ha perso sia la leadership che la posizione su Bottas. Il monegasco, però, non si è perso d'animo e in pochi giri si è ripreso tutto con gli interessi. Una volta sbarazzatosi ...

