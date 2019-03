Basket | 24a giornata Serie A 2019 | Milano fa suo il derby | a Cantù non basta un

Basket - Serie A 2019 - 24a giornata : Trieste reagisce di forza alle difficoltà - Cremona al tappeto senza diritto di replica : Reazione d’orgoglio doveva essere e tale è stata: l’Alma Trieste, dopo i recentissimi guai giudiziari del presidente Scavone, risponde sul campo a parecchie cose dette e non dette in questi giorni e travolge la Vanoli Cremona per 97-80 con una prestazione balistica di primissimo livello. I protagonisti, in termini numerici, sono Justin Knox con 20 punti, Hrvoje Peric con 17, William Mosley con 15 e Chris Wright con 14, ma un ...

Basket - Serie A 2019 - 24a giornata : Trento non fallisce e guadagna una vittoria importante - Torino si spegne nell’ultimo quarto : vittoria molto importante per la Dolomiti Energia Trentino nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Maurizio Buscaglia supera, dopo una partita combattuta anche se con un basso quantitativo di falli, la Fiat Torino con il punteggio di 95-87, portandosi a 26 punti in classifica e agganciando temporaneamente Varese al sesto posto. Gli uomini di Paolo Galbiati, invece, restano a quota 12 ...