Trovato morto runner scomparso | è caduto

Trentenne Trovato morto nei parcheggi di Fiumicino : fuga dopo un furto o parkour : Mistero sulla morte di un uomo di circa 30 anni il cui cadavere è stato trovato ieri sera tra due palazzine del parcheggio multipiano dello scalo di Fiumicino. Dai primi accertamenti di polizia e ...

Rintracciata madre neonato Trovato morto : ANSA, - CIRO', CROTONE,, 29 MAR - E' stata individuata e Rintracciata dai carabinieri della Stazione di Cirò Superiore la madre del neonato il cui cadavere è stato trovato domenica scorsa sotterrato ...

Psichiatra Trovato morto nel bagagliaio dell’auto - modella di Playboy fermata per omicidio : La 25enne Kelsey Turner è accusata dell'omicidio del 71enne Thomas Burchard il cui corpo massacrato è stato rinvenuto nel bagagliaio di una vettura abbandonata in strada. La madre della giovane ha riferito che l'uomo e la figlia si conoscevano da anni e che lui spesso la sosteneva economicamente.Continua a leggere

Calenzano - Trovato morto vicino a un escavatore - indagini in corso : Calenzano, Firenze,, 29 marzo 2019 - Un uomo è stato trovato morto vicino a un escavatore in un cantiere. Si tratterebbe di un operaio. Immediato l'allarme dato da chi ha scoperto il corpo. Sono ...

Mistero a Livorno : giovane pizzaiolo Trovato morto accanto a uno scooter - disposta l’autopsia : Un giovane di trentaquattro anni è stato trovato domenica mattina all’alba a San Vincenzo, nella provincia di Livorno. Era riverso sull'asfalto vicino al ciclomotore ma non aveva segni di caduta o traumi. Forse ha avuto un malore mentre era alla guida che non gli ha dato il tempo di chiedere aiuto.Continua a leggere

Trovato morto Giocondo - scomparso mentre cercava lumache. La figlia : “Ora sono in pace” : È stato riTrovato senza vita Giocondo Ghirardo, l'80enne di Vittorio Veneto, scomparso lo scorso giugno mentre andava alla ricerca di lumache nel Bellunese. A scoprire il cadavere è stata la figlia Monica, che ha sempre continuato le ricerche del padre coinvolgendo amici e parenti: "La mia paura era che qualcuno gli avesse fatto del male. Ora sono in pace".Continua a leggere

Pesaro - giallo in una casa di campagna : Trovato morto un uomo - era legato e imbavagliato : Un pensionato di 74 anni è stato trovato morto legato ad una seggiola e imbavagliato, nella sua abitazione nei pressi di San Lorenzo in Campo, Pesaro. L'uomo viveva solo ed era incensurato.L'abitazione era a soqquadro e la morte dovrebbe risalire a diverse ore fa. La primissima ipotesi è che si sia trattato do un furto finito male. Indagano i carabinieri.La vittima si chiamava Sesto Grilli e viveva da solo in campagna.Per imbavagliarlo è stato ...

Luciano Zazzeri - Trovato morto nel garage di casa lo chef stellato de “La Pineta” : È stato trovato morto nella casa dei genitori lo chef stellato Luciano Zazzeri, proprietario del noto ristorante “La Pineta” di Marina di Bibbona, in Toscana, locale celebre per essere frequentato da vip del calibro di Mick Jagger, ma anche politici (Beppe Grillo è di casa), manager e personaggi dello spettacolo. Aveva compiuto 63 anni lo scorso 17 gennaio. Lo chef è stato trovato senza vita intorno alle 18.30 di domenica 17 marzo ...

Luciano Zazzeri - morto lo chef stellato di Bibbona : Trovato senza vita in garage - ipotesi suicidio : morto Luciano Zazzeri, lo chef stellato e proprietario del ristorante La Pineta di Bibbona, in provincia di Livorno. chef Zazzeri, 63 anni, è stato trovato senza vita nel garage...