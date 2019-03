Stevie Nicks | la prima donna indotta due volte nella Hall of Fame

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Quando il suo nome è stato pronunciato davanti alla platea zeppa di superstar di musica, cinema e giornalisti, tutti si sono alzati in piedi in un applauso scrosciante:, cantante dei Fleetwood Mac e grande autrice, è laad avere l’onore di essereper dueRock and Rollofcome cantante e autrice della celeberrima band e poi come solista.La cerimonia della Rock and RollofonoraA introdurreuno degli idoli dei teen ager, l’ex cantante dei One Direction, Harry Styles, che è stato prodotto dalla rocker americana e alla quale è legato da una profonda amicizia: “È unacon un’anima immensa che ha toccato con le sue canzoni e il suo modo di essere intere generazioni di donne. Una persona di grande libertà, di straordinaria sensibilità e intelligenza, una pioniera chedi ogni altra ...

