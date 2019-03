Microsoft si schiera decisamente contro i pesci d' aprile

eurogamer

(Di sabato 30 marzo 2019) Diciamocelo, un po' tutti odiamo id', quella particolare giornata dell'anno in cui non possiamo credere a nessuna notizia condivisa in rete, riporta TheVerge.Ebbeneprende posizionegli scherzi d'aziendali. Il marketing chief Chris Capossela ha infatti avvertito tutti i dipendenti, con una nota interna, di non prendere parte alla fastidiosa serie di bufale che avranno il via lunedì. Capossela spiega che "i dati ci dicono che queste questi scherzi hanno un impatto positivo limitato, e che potrebbero innescare cicli di notizie indesiderate".I dipendenti disono dunque incoraggiati dal loro capo di non prendere parte in alcun modo alla tradizionale usanza del primo. Il manager aggiunge: "Apprezzo che le persone abbiano dedicato tempo e risorse a queste attività (gli scherzi), ma credi che abbiamo più da perdere che da guadagnare ...

